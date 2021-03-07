علامات قرب ولادة التوأم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 04:34 مساءً - الحمل بتوأم وتربيتهما معاً، ومتابعة حياتين في نفس الوقت هو حلم كل امرأة مهما كان الامر مرهقاً، خاصة في الحمل والولادة، ولكن الحلم هو لكل امرأة رغم أن نسبة حدوثه ليست عالية، ولذلك تتساءل النساء الحوامل عن علامات الولادة في حال الحمل بتوأم، وهل تشبه علامات الولادة الطبيعية، ولذلك تجيب على أسئلتك إختصاصية النساء والولادة أميرة عبد الشافي حيث تشير أولاُ لطريقة الحمل بتوأم كالآتي.

كيف يتم الحمل بتوأم؟

الحمل بتوأم

تتم عملية الحمل عند التقاء البويضة بالحيوان المنوي،ومن ثم يتم تخصيب البويضة الواحدة بحيوان منوي واحد.

يحدث الحمل بتوأم في حالتين، فالحالة الأولى تحدث عندما تخرج أكثر من بويضة واحدة من مبيض المرأة في شهر واحد. فإذا تم إخصاب كل واحد من الحيوانات المنوية المختلفة لبويضة فمعنى ذلك أنها سوف تحمل يتوأمين مختلفين، وفي حال انقسمت البويضة بعد إخصابها بحيوان منوي واحد فهي سوف تحمل بتوأمين مختلفين.

علامات الولادة عند الحمل بتوأم

التوأم داخل الرحم

ألم شديد أسفل الظهر، وأكثر من المعتاد.

آلام انقباضات الرحم" الطلق" وتكون شديدة بسبب ضغط الأجنة وتحجر البطن.

نزول علامات الولادة من افرازات مخاطية وكذلك بقع من الدم المختلط بالمخاط، وقد يكون قبل الولادة بساعات أو يومين، أو عند قرب نزول الرأس.

هل يفضل الولادة القيصرية للتوأم؟

الولادة القيصرية

يفضل الأطباء إجراء الولادة القيصرية للحامل بتوأم.

كما تفضل بعض الأمهات الولادة القيصرية في حال الحمل بتوأم خوفاُ على الأجنة، ولتقليل التعب والمجهود.

يفضل الولادة القيصرية للتوأم في حال أطفال الأنابيب حيث يتعرض طفل الأنابيب لمضاعفات الولادة أكثر من الجنين الذي تم الحمل به بطريقة طبيعية.

وفي حال كان مجيء أحد التوأمين بمقعدته والآخر برأسه مثلاً.

في حالة تدلي المشيمة أي المشيمة الأمامية.

نصائح للحامل بتوأم عند الولادة

التجهيز للتوأم خلال الحمل

يجب أن تحافظ الحامل بتوأم على الوزن المثالي، وتجنب الوزن الزائد الذي قد يهددها مبضاعفات تؤدي لحدوث تسمم الحمل مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر لديها وغيرها من المضاعفات.

عدم تناول كميات مضاعفة من الطعام بحجة أن لديها أكثر من جنين في رحمها، فالمهم هو الكيف وليس الكم، ولذلك يجب أن تحصل على طعام صحي ومتوازن ومتكامل من حيث العناصر الغذائية.

المحافظة على النشاط البدني وممارسة رياضة المشي في الهواء الطلب.

إعداد الألبسة المناسبة، وادوات النفاس وغيرها، وكذلك توفير غرفة خاصة للأم مع التوأم قبل الولادة.

المتابعة الطبية مع الطبيب لقياس دقات قلب الأجنة، وكذلك معرفة وضعية الأجنة من خلال التصوير التلفزيوني.

من الممكن أن تتم الولادة الطبيعية في حال حملت الأم بتوأم طبيعي إذا كانت تمر بظروف صحية جيدة، ولا تعاني من مضاعفات.

يجب أن تهيء الأم الحامل بتوأم نفسها على أن يبقى أحدهما أو كليهما في الحضانة بسبب احتمالية ولادة أجنة صغيرة الحجم أو عدم مكتملة النمو، أو تعرضها للولادة المبكرة.

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