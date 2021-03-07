خلطة الزنجبيل لوقف ثبات الوزن أثناء الرجيم

بيروت - نادين محمد - عند اتباع حمية للتخسيس تنجح الكثيرات في خسارة عدد كبير من الكيلوغرمات الزائدة. إلا أنهن يواجهن بعد ذلك مشكلة ثبات الوزن. ويعني هذا أنهنّ لا يفقدن أيّ كيلوغرام مهما فعلن، وإن واظبن على اتباع الحمية. ويدل على أنهن بلغن مرحلة ثبات الوزن. وفي هذه الحالة يشعرن بالإحباط. ورغم ذلك يمكنهن تخطي هذه المرحلة بسهولة من خلال القيام ببعض الخطوات وأهمها تطبيق وصفة الزنجبيل.

يوم واحد لمنع ثبات الوزن

في حال واجهت مشكلة ثبات الوزن أثناء الرجيم، من الخطأ أن تتوقفي عن اتباعه. والأفضل أن تقومي ببعض الخطوات الإضافية لتتمكني من خسارة المزيد من الكيلوغرامات مجدداً.

وأول هذه الخطوات أن تحرصي على شرب كوب من الماء مع عصير نصف حبة ليمون كل صباح وقبل أن يحين موعد الفطور بـ30 دقيقة.

كذلك من المفيد أن تضيفي ملعقتين وسط من هذا العصير إلى وجبتي الغداء والعشاء (مع السطلة أو الحساء مثلاً).

وصفة الزنجبيل لمنع ثبات الوزن خلال الرجيم

عندما تلاحظين أن وزنك أصبح ثابتاً أثناء اتباعك حمية غذائية صحية، أول ما يجب أن تقومي به هو أن تراقبي وزنك لأسبوع إضافي. فإذا لم يتغيّر يعني هذا أنه يمرّ بمرحلة الثبات. لذا ننصحك في هذه الحالة بأن تحضري شراباً يمكنك تناوله كوجبة خفيفة، أي إذا شعرت بالجوع في الفترة الفاصلة بين وجبتي الغداء والعشاء.

وفي هذه الحالة تحتاجين إلى: ملعقتي طعام من شراب القيقب (متوفر في المتاجر) أو من العسل، ملعقتي طعام (أو نصف حبة) من عصير الليمون الطازج والطبيعي، رشة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

وبعد تحضير المكونات قومي بهذه الخطوات:

إمزجي المكونات جيداً مع إضافة نصف ليتر من الماء الدافئ أو البارد لتحصلي على شراب خال من التكتلات.

تناولي هذا الشراب إذا شعرت بالجوع خلال فترة ما بعد الظهر.

ملاحظة: تجنبي إضافة الليمون إلى برنامج غذائك اليومي إذا كنت تعانين من مشكلات صحية مثل اضطرابات أو قرحة المعدة، ارتداد حمض المعدة إلى المريء وغير ذلك.