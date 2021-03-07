طريقة خسارة الوزن السهلة باتباع رجيم الشمندر

بيروت - نادين محمد - من اجل خسارة الوزن من الضروري اتباع بعض القواعد الاساسية ابرزها اللجوء الى نظام غذائي صحي يحتوي على مكونات غير ضارة مثل الدهون والسكريات. ومن المفيد جداً ممارسة التمارين الرياضية بانتظام اي 3 مرات اسبوعياً على الاقل. كذلك ينصح بالاستفادة من بعض الحميات الموقتة وبالاعتماد على بعض الوصفات التي لا تساعد على خسارة الوزن فقط، بل تزود الجسم بالكثير من المغذيات ايضاً. ومن ابرز انطمة التخسيس السهلة والسريعة التي يمكن اعتمادها رجيم الشمندر الاحمر.

كيفية خسارة الوزن برجيم الشمندر الاحمر



يمكن خسارة الوزن بطرق مختلفة منها رجيم الشمندر الاحمر الذي يعتبر احدى الطرق الفعالة والسريعة لحرق الدهون ونحت الجسم. فمن المعروف ان الشمندر يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وعلى نسبة مرتفعة من الالياف. وهذا يعني انه يسهل عملية هضم الطعام ويساهم في الحد من تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة مثل البطن والارداف والفخذين والذراعين.





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قبل ساعة من موعد الفطور. كوب من عصير الليمون مع الماء.

الفطور. كوب من الشاي او القهوة الخالي من السكر مع القليل من الحليب قليل الدسم. قطعة من الخبز المحمص المصنوع من القمح مع قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم أو كوب من اللبن الزبادي الخفيف وملعقة طعام من النخالة، ثمرة تفاح.

الغداء. كوب من عصير الشمندر. طبق سلطة يحتوي على كميات مناسبة من الخيار، الطماطم، السبانخ، الخس، الجوز والقليل من زيت الزيتون، طبق من الأرز مع القليل من الدجاج او السمك المشوي في الفرن، حبة برتقال.

العشاء. كوب من عصير الشمندر، طبق شوربة خضار مع الباذنجان المشوي في الفرن، حبة تفاح او قطعة بطيخ او شمام.

نصائح مهمة



• يجب عدم اتباع هذا الرجيم لأكثر من 10 ايام.

• من الضروري الحرص على شرب ليترين من الماء يومياً.

• يجب شرب عصير شمندر لأن هذا يساعد على الحصول على الكثير من المغذيات الاساسية. كما انه يحد من الرغبة في تناول الطعام ويحفز عمل المعدة والامعاء لأنه غني بالالياف. وهذا ما يجعله مفيداً جداً لخسارة الوزن ونحت الجسم.

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طريقة تحضير عصير الشمندر



المقادير

6 حبات شمندر متوسطة الحجم

10 حبات جزر

10 حبات برتقال

الخطوات

1 تغسل كل الحبات جيداً وتقشر وتقطع وتوضع في الخلاط حتى يتم الحصول على مزيج منسجم ومتجانس تماماً وخال من التكتلات ويتم حفظه في الثلاجة في وعاء محكم الاغلاق.

فوائد الشمندر



الى جانب تمتعه بخصائص تساعد على تنحيف الجسم واستعادة الرشاقة يحتوي الشمندر على الكثير من المغذيات المفيدة للصحة.

• يحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد والفيتاميناتA وB1 وB2 وB3 وB6.

• يحتوي على البروتينات والبوتاسيوم والفوسفور.

وصفات الشمندر لخسارة الوزن



من اجل الاستفادة من الشمندر اثناء اتباع حمية تهدف الى حرق الدهون وخسارة الوزن يمكن تناوله بطرق مختلفة.

• يمكن طهوه على البخار واضافته الى سلطة تحتوي على الخضار مع الثوم والبصل وزيت الزيتون والملح والخل.

• يمكن برشه نيئاً واضافة القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون اليه.

• يمكن ايضاً تحضيره بطريقة اخرى تجعله سهل الهضم. ولهذا يجب وضع بضع حبات منه في كمية مناسبة من الماء المملح على النار وتركه حتى ينضج.

• وينصح بوضعه في الفرن لتناوله مشوياً. وهكذا يمكن اضافته الى معظم الوصفات التي تساعد على خسارة الوزن والحصول على قوام رشيق ومتناسق. لكن يجب في المقابل اتباع نظام غذائي سليم مع ممارسة الرياضة.