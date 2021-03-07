تناولي هذا الشراب في الثامنة صباحاً... ولن تصدّقي ما سيحدث لدهون بطنك بعد أيام

بيروت - نادين محمد - لا شكّ في أن التخلص من دهون البطن ليس مهمة سهلة. فهو يحتاج إلى أن تبذلي جهوداً قد تكون صعبة أحياناً. لكن، لا تقلقي، يمكنك أن تفعلي ذلك أيضاً بذكاء تام، أي من خلال تحضيرك مشروباً سحرياً يساعدك على تحقيق هدفك من دون أي تأثيرات سلبية جانبية. جرّبي شراب الخوخ ولن تندمي...

لا يشعرك انتفاخ بطنك بالانزعاج فحسب، بل إنه يؤثر سلباً على إطلالتك أيضاً. لكن، لا تقلقي، فلديك الكثير من الحلول الطبيعية التي قد تساعدك على التخلص من هذه المشكلة من خلال حرق دهون بطنك ومنع تكوّن الغازات فيها. والآن، كل ما عليك أن تقومي به هو أن تحضري مشروب الخوخ السحري.

الخوخ و تخسيس الوزن

أشارت دراسة أجريت في جامعة ليفربول إلى أن حبات الخوخ تمتلك خصائص صحية كثيرة ومنها أنها تساعد على خسارة الوزن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. لذا، ينصحك الخبراء بأن تضيفي هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي وخصوصاً إذا كنت تتبعين حمية تهدف إلى خسارة الوزن.

شراب الخوخ

لكي تتمكّني من الاستفادة من خصائص هذا الشراب وخصوصاً في ما يتعلق بخسارة وزنك الزائد، عليك أن تحضري أولاً هذه المكونات: 100غ من الخوخ وليتر من الماء النقي.

وبعد ذلك، إبدئي عملية التحضير:

-إنقعي حبات الخوخ في الماء وضعيها في عبوة محكمة الإغلاق في الثلاجة لمدة أسبوع واحد.

-تناولي القليل من الخلاصة كل صباح قبل أن تجلسي إلى مائدة الفطور.

نصائح مهمة

-من الضروري أن تشربي كوباً من هذا العصير عند الساعة الثامنة صباحاً وقبل أن تتناولي طعام الفطور. ومن المهم أن تكرري هذه العملية إلى أن تشعري بالتحسّن وبأنك بدأت بتحقيق النتيجة التي تريدين.

-تذكري دائماً أن الخوخ يحتوي على مكونات تؤدي إلى استرخاء جهازك الهضمي. كما أنه غني بالألياف ويساهم في تحسين عملية الهضم لديك.

-يحتوي الخوخ أيضاً على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة.

-يمكن استهلاك الخوخ أن يحدّ من احتمالات الإصابة بالسرطان والسكّري.

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