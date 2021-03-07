بيروت - نادين محمد - فوائد غير متوقعة لتناول حليب بالقرفة لصحتك، فهو مصدر غني لمضادات الأكسدة ومضاد للميكروبات وللالتهابات. كما أن القرفة مصدر غني بالكالسيوم والألياف وفيتامين بـ6 والمغنيسيوم والحديد وفيتامين أ والكربوهيدرات. إليك الفوائد الصحية لشرب ماء القرفة يقدمها.

1- يعزز صحة الفم... القرفة تحتوي على الزيوت الأساسية التي تحمي الفم من سلالات معينة من البكتيريا، التي تسبب رائحة الفم الكريهة، وتسوس الأسنان، والتهابات الفم.

2- يتحكم في مرض السكري...القرفة لديها القدرة على خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين. شرب حليب القرفة بعد الوجبات يقلل من كمية الجلوكوز التي تدخل مجرى الدم بعد تناول الوجبة، القرفة تعمل عن طريق كسر الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي ببطء.

3- يحمي القلب... حليب بالقرفة يحميك من خطر أمراض القلب عن طريق خفض مستويات الكولسترول وضغط الدم.

4- يحارب الالتهابات... يمتلك حليب بالقرفة القدرة القوية على مكافحة أنواع مختلفة من البكتيريا والفيروسات والعدوى الفطرية.

5- يقوي العظام... تناول حليب بالقرفة كل يوم يمكن أن يمنحك عظاماً أقوى وأكثر صحة؛ لأن كلاً من الحليب والقرفة يحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم.

6- مكافحة البرد... شرب كوب دافئ من حليب بالقرفةيحارب أيضاً أعراض الحساسية الشائعة وتفاعلات الهيستامين في الجسم.

7- يقلل من الالتهاب... القرفة لها خصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهاب.