شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحة البريطانية: البول الداكن علامة للإصابة بسرطان المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن هيئة الصحة البريطانية، أن البول الداكن قد يكون مؤشرًا مهمًا للإصابة بسرطان المرارة، خاصة أن الأعراض التي تصيب المريض تكون نادرة للغاية ما يصعب اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، طبقًا لتقرير نشر في موقع إكسبريس.



البول الداكن علامة هامة للاصابة بسرطان المرارة

وأكدت هيئة الصحة البريطانية NHS، أن المرارة عضو صغير يساعد المعدة على الهضم، لذا عندما يتشكل ورم سرطاني في تلك المنطقة تتأثر العديد من وظائف المعدة والهضم، حيث يصل طول المرارة إلى 8 سم وعرضها 1.5 سم، وتقع أسفل الجانب الأيمن من الكبد في الجسم، في الجزء العلوي من البطن.

وأوضح التقرير أن البول الداكن يمكن أن يكون علامة مهمة علي الاصابة، خاصة إذا كان مصحوبًا ببراز شاحب، فقد يعاني الأشخاص المصابون بهذا النوع من السرطان من حكة في الجلد أيضًا، وارتفاع في درجة الحرارة، وقد يشعرون بالحرارة أو الرعشة.

وذكر الباحثون أيضًا أن من بين الأعراض شعور المريض بوجود كتلة في المعدة، بالإضافة الي ظهور اليرقان وهو عبارة عن اصفرار الجلد وبياض العينين.

وفي المرحلة المتأخرة قد يبدأ الورم السرطاني في التأثير على الهضم، ما قد يؤدي إلى العديد من الأعراض الأخرى، يمكن أن تشمل ذلك الشعور بالغثيان أو القيء الجسدي أو الشعور بألم حاد في بطنك أو الشعور بالألم في الجانب الأيمن من المعدة.

ويعد الانتفاخ الذي يحدث للمريض دون تناول وجبات الطعام علامة مهمة عن الإصابة، والتي تحدث نتيجة تكاثر حصوات المرارة التي عبارة عن كتل صلبة، معظمها من الكولسترول.

وأكد الباحثون أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب حصوات المرارة، هم أصحاب الوزن الزائد، والنساء أيضًا أكثر عرضة مقارنة بالذكور، او عندما يزيد عمر الشخص على 40 عامًا أو أكثر، وتظهر حصوات المرارة في صورة آلام بالبطن شديدة.

وكانت ذكرت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن شرب الكحول يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان المرارة، الذي قد ينتشر إلى جزء آخر من الجسم، مثل البنكرياس، القنوات الصفراوية، الكبد، الأمعاء الدقيقة الاثني عشر"، أو المعدة.