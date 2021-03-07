شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتاج المتعافين من فيروس كورونا لجرعة لقاح واحدة فقط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدراسات المبكرة، عن أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا قد ينتجون استجابات مناعية قوية بعد جرعة واحدة فقط من لقاحات كورونا ذات الجرعتين مثل تلك التي تنتجها شركة فايزر وأسترازينيكا وموديرنا، وهذا يعني أنهم قد يحتاجون إلى جرعة لقاح واحدة فقط، مما يعني توفير ملايين الجرعات، وفقاً لموقع "إنسايدر".

ويجادل بعض الخبراء بأن التنازل عن الجرعة الثانية لهؤلاء الأشخاص سيكون آمنًا وسيوفر اللقاحات للآخرين.على نحو فعال، حيث يقولون إن الإصابة السابقة بكورونا يمكن أن تكون بمثابة الجرعة الأولى.

في حين قال خبراء آخرون، بمن فيهم الدكتور أنتوني فاوتشي، الخبير الرائد في مجال الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه من السابق لأوانه إجراء هذا الاستنتاج - لكنه يقول إن نتائج هذه التجارب المبكرة "مثيرة للإعجاب حقًا".

أصيب أكثر من 115 مليون شخص بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز يشمل هذا الرقم أكثر من 28.8 مليون شخص في الولايات المتحدة ، وأكثر من 4.2 مليون في المملكة المتحدة، وما يزيد عن 3.8 مليون في فرنسا.

قال لورانس يونج، عالم الفيروسات بجامعة وارويك في المملكة المتحدة: "إذا كان بإمكانك توفير جرعة لكل شخص مصاب بكورونا، فهذا يعني أنك تحتاج أيضاً الكثير من الجرعات".

قال فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن ، لشبكة إن بي سي إن إعطاء حقنة واحدة من لقاح كورونا يعزز مناعة الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس. "

أظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 100 شخص أن الأشخاص المصابين سابقًا بكورونا لديهم استجابة للأجسام المضادة أعلى بعشر مرات بعد جرعة واحدة من اللقاح مقارنة بالأشخاص الذين لم يصابوا بالعدوى وتلقوا جرعتين.

قال مؤلفو الدراسة، من جامعة ماونت سيناي بنيويورك ، إن أولئك الذين أصيبوا سابقًا بكورونا عانوا من آثار جانبية أكثر بعد التطعيم - مثل موقع الحقن أكثر إيلامًا أو احمرارًا - من أولئك الذين لم يصابوا بالعدوى، مضيفين إن إعطاء حقنة واحدة فقط يمكن أن يقلل من تلك الآثار الجانبية.

وجدت مجموعة أمريكية أخرى من كلية الطب في ماريلاند أن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أصيبوا سابقًا بالعدوى لديهم زيادة بمقدار 500 ضعف في استجابة الجسم المضاد في 14 يومًا، بعد جرعة واحدة.

قال محمد سجادي ، أستاذ الطب المساعد في معهد علم الفيروسات البشرية بجامعة ماريلاند،: "كانت الاستجابة أكبر وأسرع ، من أولئك الذين لم يصابوا بـكورونا " ونُشرت الدراسة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في 1 مارس.

وأوضح سجادي أن التجارب السريرية الأولية لم ترَ هذه الظاهرة لأن المتطوعين في ذلك الوقت ربما لم يصابوا بكورونا من قبل.

أفادت دراسة مقرها المملكة المتحدة على 51 من العاملين الصحيين نُشرت في مراسلات لمجلة لانسيت الطبية في 25 فبراير عن زيادة 140 ضعفًا في مستويات الأجسام المضادة لدى الأشخاص المصابين سابقًا بكورونا بعد جرعة واحدة - أكثر من أولئك الذين لم يصابوا بالفيروس من قبل.