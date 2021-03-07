دراسة : عقار "ستاتين" المخفض للكوليسترول يقلل وفيات كورونا

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

أفادت دراسة جديدة بأن من يستخدمون عقار "ستاتين" المخفض للكوليسترول أقل عرضة بنسبة 50٪ للوفاة بفيروس كورونا المستجد.



وأجرى الدراسة الأطباء في جامعة "كولومبيا" بالتعاون مع عدد من الأطباء في جامعة "نيويورك" في الولايات المتحدة.

وذكر موقع "ميديكال نيوز توداي" الأمريكي، أن الدراسة وجدت أن الأشخاص الذين كانوا يتعاطون عقار "ستاتين" بانتظام قبل إصابتهم بـ"كوفيد-19" كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب "كوفيد-19" بنسبة 50٪ تقريباً من الأشخاص الذين لم يتناولونه، وذلك في غضون شهر تقريباً من دخول المستشفى.

وأشار الموقع إلى أن استخدام الستاتين، الذي يعد أكثر أنواع الأدوية المستخدمة لخفض مستويات الكوليسترول شيوعاً، حيث يتناوله ملايين الأشخاص حول العالم، يؤدي أيضاً لخفض مستويات بروتين سي التفاعلي لدى المرضى، وهو المؤشر على وجود التهابات في الجسم، ولذا فإنه يمكن أن يكون له تأثير قوي كمضاد للالتهابات ومضاد لتخثر الدم ومضاد للفيروسات، والتي كلها عوامل قد تساعد في الحد من المضاعفات الخطيرة المرتبطة بـ"كوفيد-19".

وقارن الباحثون المشاركون في الدراسة، بما في ذلك أطباء القلب الذين يتابعون حالات "كوفيد-19" في مستشفى نيويورك، نتائج المرضى الذين استخدموا العقاقير المخفضة للكوليسترول قبل دخول المستشفى وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك، ووجدوا أن استخدام الستاتين كان مرتبطاً بشكل كبير بانخفاض معدل الوفيات داخل المستشفى بنسبة 50٪.

ورأى الموقع أنه إذا دعمت تجارب سريرية ناجحة صحة نتائج هؤلاء الباحثين، التي نُشرت في مجلة "نيتشر" العلمية، فقد يمثل عقار الستاتين خياراً علاجياً منخفض التكلفة وسهل الوصول إليه، كما أنه وآمن نسبيا لعلاج مضاعفات "كوفيد-19".

كما وجدت دراسة أخرى، أجريت في سنغافورة في 2020، أن الأشخاص الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول كانوا أقل عرضة لدخول وحدات العناية المركزة من الأشخاص الذين لا يتناولونها، ووجد بحث آخر أن الأشخاص المصابين بـ"كوفيد-19" الذين بدأوا في تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول بعد دخولهم المستشفى، ولكنهم لم يتلقوا العلاج في وحدة العناية المركزة كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 47٪ أيضاً، بحسب الموقع.

وتابع: "وبعيداً عن الوفاة، فقد وجد باحثون في الولايات المتحدة مؤخراً أن استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول قبل دخول المستشفى قد يقلل أيضاً من خطر الإصابة بأعراض حادة لـ"كوفيد-19" بنسبة 50٪".

ويعتقد العلماء أن هذا قد يكون بسبب تقليل الستاتين للالتهابات في الجسم وخطر الإصابة بالجلطات والأضرار الخلوية، حيث يعمل العقار على إزالة الكوليسترول من الأغشية الخارجية للخلايا، وتظهر الدراسات أن إزالة الكوليسترول من هذه الأطواف الدهنية يعني أن فيروسات كورونا لا يمكنها دخول الخلايا.

وتمثل الدراسة الحالية واحدة من أهم الدراسات الغربية التي تشير إلى وجود صلة إيجابية بين النجاة من "كوفيد-19" واستخدام الستاتين.