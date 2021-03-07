37 وفاة و1158 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 1158 حالة إصابة، و37 وفاة، وشفاء 1130 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 519 إصابة و892 حالة شفاء، و14 حالة وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 138 ألفًا و640 شخصًا، بينهم 10 آلاف و525 حالة نشطة، ووفاة 2273 شخصًا.





وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.



وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.