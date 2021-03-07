شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة المصرية اليابانية يعلن إنشاء مختبر لأبحاث البيئة الفضائية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب البدء في إنشاء مختبر لأبحاث البيئة الفضائية بالجامعة لدعم البرنامج المصري الفضائي من خلال تدريب الكوادر الشابة لإنجاز المشروعات العملية والنظرية المتعلقة ببحوث الفضاء والأقمار الصناعية بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العلمية والفنية، وتبادل الخبرات والمعارف مع الجهات البحثية المختلفة في مصر وخارجها من خلال المشاركة في المشروعات المحلية والدولية

وقال الدكتور أيمن محروس مدير مختبر أبحاث البيئة الفضائية بالجامعة، في بيان، الأحد، إن المختبر يضم 5 وحدات، هي وحدة البحوث الفضائية والدراسات المسحية، ووحدة المشروعات التجريبية والمتكاملة، ووحدة نظم المعلومات الإلكترونية والجغرافية المحلية والدولية، ووحدة الاستشارات والتدريب، ووحدة المراقبة والرصد الفضائي

وأضاف الدكتور أيمن محروس مدير مختبر أبحاث البيئة الفضائية أن المختبر يهدف إلى دعم برنامج الفضاء المصري من خلال إجراء البحوث العلمية المتعلقة بالأقمار الصناعية المصرية والمشاركة في المشروعات الدولية وإنشاء المحطات المختلفة للرصد الفضائي، وتقديم الاستشارات الفنية محليًا ودوليًا باستخدام صفحة إلكترونية باسم المختبر

وأشار الدكتور أيمن محروس مدير مختبر أبحاث البيئة الفضائية إلى أن من أهداف المختبر أيضًا تنظيم ورش العمل والمؤتمرات وعقد الدورات التدريبية في المجالات المختلفة للأقمار الصناعية وعلوم الفضاء وتبادل الخبرات والمعارف مع الجهات البحثية المختلفة، كما سيتم تدريب أعضاء هيئات التدريس بالكليات العملية على استخدام برامج المحاكاة ونظم تشغيل الكمبيوتر، والتي تخدم التخصصات المختلفة بهذه الكليات.

وأوضح الدكتور أيمن محروس مدير مختبر أبحاث البيئة الفضائية أن المختبر يقوم بتقديم الخدمات المتعلقة بحالة البيئة الفضائية، من خلال تقارير يومية عن حالة النشاط الشمسي والرياح الشمسية والعواصف المغناطيسية والتي تؤثر بشكل سلبي على أجهزة الإتصالات والملاحة، كما سيقدم المختبر تقارير يومية عن توقعات الطقس الفضائي، والتى تهم كلا من وكالة الفضاء المصرية و هيئة الطيران المدني