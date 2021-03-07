شكرا لقرائتكم خبر عن أمل جديد للمكفوفين.. علماء يطورون نظام "رؤية اصطناعية" بزرع الشبكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور فريق من مهندسي جامعة لوزان السويسرية تقنية جديدة يمكنها جزئيًا استعادة الرؤية لدى المكفوفين، حيث نجح الباحثين عملية زرع شبكية تعمل باستخدام نظارات ذكية مزودة بكاميرا وجهاز كمبيوتر صغير لمنح المكفوفين شكلاً من أشكال الرؤية الاصطناعية باستخدام الأقطاب الكهربائية لتحفيز خلايا شبكية العين.



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زرع الشبكية

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية، تلتقط الكاميرا المدمجة في النظارات الذكية صورًا في مجال رؤية مرتديها، وترسل البيانات إلى كمبيوتر صغير موضوع في إحدى القطع النهائية للنظارات يقوم الحاسوب الصغير بتحويل البيانات إلى إشارات ضوئية تنتقل إلى أقطاب كهربائية في الشبكية المزروعة.

ثم تحفز الأقطاب الكهربائية شبكية العين بحيث يرى مرتديها نسخة مبسطة بالأبيض والأسود من الصورة تتكون هذه النسخة المبسطة من نقاط ضوئية تظهر عند تحفيز خلايا الشبكية ومع ذلك ، يجب أن يتعلم مرتديها تفسير النقاط العديدة للضوء من أجل تكوين الأشكال والأشياء.

ووفقا للتقرير يحتاج فريق البحث أولاً إلى التأكد من نتائجهم فحتى الآن لم يحصلوا على الموافقه بزرع الجهزة الجديدة في المرضى من البشر، لأن الحصول على الموافقة الطبية يستغرق وقتًا طويلاً، ولكن طور المهندسون برنامجًا للواقع الافتراضي يمكنه محاكاة ما قد يراه المرضى باستخدام الغرسات تم نشر النتائج التي توصلوا إليها للتو في مواد التواصل.

تحتوي غرسات الشبكية التي طوروها على 10500 قطب كهربائي، يعمل كل منها على توليد نقطة من الضوء، أجرى المهندسون أيضًا اختبارات بدقة ثابتة ولكن بزوايا مختلفة في مجال الرؤية، وأظهرت كل هذه التجارب أن قدرة النظام لا تحتاج إلى مزيد من التحسين، وأنه جاهز للتجارب السريرية لكن سيتعين على الفريق الانتظار لفترة أطول قليلاً قبل أن يتم زرع تقنيتهم ​​في مرضى حقيقيين في الوقت الحالي.