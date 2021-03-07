شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة بشأن إنتاج دواء مضاد لـ«كورونا» يؤخذ عن طريق الفم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشف باحثون أمريكيون، عن نتائج مبشرة لدواء جديد مضاد لـ”كوفيد 19″ يؤخذ عن طريق الفم.

وأعلنت شركة الأدوية العملاقة “ميرك” ومختبر أميركي، إحراز تقدم في تطوير عقار لا يزال قيد التجربة، لكنه أظهر آثارا إيجابية في تخفيف خطورة الفيروس على المرضى ويؤخذ عن طريق الفم، بحسب “سكاي نيوز”.

ويحمل الدواء المذكور اسم “مولنوبيرافير”، الذي تطوره “ميرك” بالشراكة مع “ريدجباك بايو” الأميركية.

وخلال اجتماع السبت مع متخصصين في الأمراض المعدية، أشار مطورو الدواء إلى أنه قلل إلى حد كبير من الحمولة الفيروسية لدى المرضى، بعد 5 أيام من العلاج.

كما تعمل “ميرك” على علاج آخر يسمى “إم كاي 711″، وقالت المجموعة نهاية يناير إن النتائج الأولى للتجارب السريرية تظهر انخفاضا بأكثر من 50 بالمئة في خطر الوفاة أو فشل الجهاز التنفسي لدى المرضى في المستشفيات، المصابين بأشكال متوسطة إلى شديدة من “كوفيد 19”.