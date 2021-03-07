نصائح لتجنب تشنجات الساق أثناء الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 10:41 صباحاً -

كثيراً ما تشعر الحامل في أواخر أيام حملها باستمرار الآلام في ساقيها مع شدٍّ عضلي لا يحتمل ، خاصة في فترة النوم. وهذه التقلصات العضلية اللاإرادية المؤلمة التي لازمتها خلال الأشهر الأخيرة من الحمل قد تستمر معها حتى فترة الولادة مادام لم يتم معالجتها..لشرح أسباب ألام الساق وتشنجاتها..وطرق معالجتها أو التخفيف من حدتها توجهنا للدكتورة إلهام ألبساطي بقسم العلاج الطبيعي لتطلعنا بخطوات العلاج والوقاية من خلال عدة نصائح

أولا..أسباب تشنجات الساق والشد العضلي

تشنج الساق بسبب ثقل الكيلوجرامات الزائدة للحامل

تشيع تشنّجات القدمين في أوساط أكثرية الأمهات الجديدات، والسبب هو تعب عضلات القدمين تحت ثقل الكيلوغرامات الزائدة طوال أشهر الحمل

احتباس الدم مما يسبِّب تورم الأوعية خلال الحمل

نقص الفيتامين كالكالسيوم في الدم

زيادة الفسفور وتناول كميَّة زائدة منه

اتساع الرحم يسبب الضغط على أعصاب الساقين

الوزن الزائد الذي تعاني منه الحامل بسبب زيادة حجم الجنين

تشنج الساق بسبب نقص البوتاسيوم والمغنسيوم

كما أنَّ نقص البوتاسيوم والمغنيسيوم يؤديان أيضاً إلى شدِّ عضلات الساقين أثناء الحمل والولادة

وقد يكون السبب ان رحم الحامل يتضخم خلال الحمل مما يعني زيادة صعوبة حمل رجليها له

وقد يكون أن مكان الرحم متمركز على الشريان العائد إلى القلب مما يسبب في بطئ حركتك وثقل حركة قدميك ويؤدي إلى التقلصات

قد ترتبط المشكلة بمستوى الجفاف وفقدان المعادن، فجسدك يعطي نمو الطفل أولوية في المرحلة 2 و3 من الحمل ما قد يتسبب بنقص في الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم لديك والنتيجة ألم الساقين وتقلصهما والذي يمتد معك حتى مرحلة الولادة



ثانيا..نصائح تساعد الحامل على تخفيف تشنج الساقين

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قفي على بعد متر واحد من الحائط وميلي إلى الأمام مع مد ذراعيك حتى تلمسا الحائط

أبقي أطراف قدميك مسطحة على الأرض وحافظي على هذه الوضعيَّة لمدَّة 5 ثوانٍ.. كرِّري هذا التمرين لمدَّة خمس دقائق

داومي على المشي الخفيف خلال فترة الحمل.. لتنظيم تدفق الدم في الجسم.. مدَّة أقلها 10 دقائق في اليوم

مع الابتعاد عن الوقوف لفترات طويلة من دون حركة فالوقوف من أهم مسببات ألم الرجل والشد العضلي وظهور الدوالي أيضاً

اثني ومدِّدي كل قدم بقوة إلى أعلى وأسفل من 15 -20 مرَّة ثمَّ أديري كل قدم 5 مرَّات في اتجاه واحد و5 مرَّات في الاتجاه الآخر

ضعي ساقيك على وسادة مرتفعة لتجنب ألم الساق

ضعي ساقيك على وسادة مرتفعة فذلك يحسن من حركة الدورة الدمويَّة بالساقين ويمنع من تشنجهما، وحاولي ألا تنامي وأصابع قدميك متجهة إلى الأسفل

خذي حماماً دافئا قبل أن تخلدي إلى النوم كما أنَّ كمادات الماء الدافئ لتخفيف التوتر واسترخاء الأوعية الدموية

تناولي ليترين من الماء يومياً لأنَّه يمنع الجفاف الذي يمكن أن يسبب تشنجات الساقين

حاولي عدم شرب الماء قبل ساعة من النوم لضمان نوم هادئ لكيلا تشعري بالأرق في الليل بسبب استيقاظك لذهاب الحمام

كما يساعد المساج على الاسترخاء

اختاري الأحذية الملائمة لضمان راحة القدمين ودعمهما.

المعتاد أن تبدأ التقلصات في المرحلة الثانية من الحمل في الأسبوع 18-20، وتستمر حتى الولادة.

وهذا الشعور السيئ بانقباض العضلة يترافق عادة مع تراكم حمض اللاكتك خلال ممارسة الرياضة



ثالثا ..طرق طبيعية للتخلص من التقلصات

لتتجنب الحامل ألم الساق ..اشربي الماء بكثرة



اشربي الماء فهو حل بسيط لمشكلتك

اتبعي نظامًا غذائيًا متنوعًا يقيك من نقص المعادن، فالموز غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وتجد كثير من النساء أن تقلصاتهن تخف عند أكل ما يكفي منه

كثري من الخضروات الورقية فهي مصدر جيد للمغنيسيوم، كما أنها ترفع الكالسيوم مع زيادة تناول المكسرات والحليب والجبن والسمك

جربي تحريك كاحليك يمنة ويسرة، وإن أصابتك التقلصات قومي بالوقوف على أرضية مسطحة ويفضل أن تكون باردة

داومي قبل الولادة على الضغط الخفيف على القدمين..مما يساهم في تدفق الدم، ويقلل من التقلصات

قومي بتدليك الساقين لتنشيط الدورة الدموية



أعدي الآيس كريم..وتناوليه خلال الأشهر الأخيرة من الحمل؛ وذلك بتجميد الموز الغني بالفوائد مع التوت في الثلاجة ثم اخفقيهما في الخلاط مع قليل من حليب اللوز وزبدة اللوز ورشي فوقهما قليلًا من بذر اليقطين لتزودي جسدك بالمعادن

لا تنس ان تجعلي من تدليك القدمين قبل النوم عادة لتنشيط الدورة الدموية، وتخفيف حدة التقلصات ..برائحة ناعمة من اللوز وجوز الهند وزيوت النعناع

ابتعدي عن وضع قدم على قدم أو وضع قدميك تحتك خلال راحتك؛ مما يعوق من دفق الدم نحو القلب،ابقي قدميك أمامك وارفعيهما على كرسي كلما استطعت

قد تحدث التقلصات عندما تضعين قدميك في وضعية مدببة خلال النوم لإمطاء عضلات الساق، يمكنك منع ذلك بوضع وسادة إضافية عند طرف السرير