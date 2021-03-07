يوم المرأة العالمي..فرصتك لتحكي مع ابنتك وتعززي مكانتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 10:41 صباحاً -

كلنا نعتز ونفتخر ب..يوم المرأة العالمي..فهو خير تعبير عن الحب والامتنان نحو المرأة التي تساهم في الحياة والمجتمع، يوم يعترف ويؤيد فيه الجميع إنجازات المرأة و دورها في الحياة الأسرية والاجتماعية والسياسية..بدون النظر في أي تقسيمات أخرى مثل القومية واللغة والثقافة والبيئة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية..ومن جانب ثان..فهو فرصة لكل أم لتحفز طفلتها الشابة على التمسك بهويتها كأنثى ..والفخر بذاتها ودورها وما تقوم به..معنا خبيرة العلاقات الأسرية ومحاضرة التنمية البشرية فاطمة الشناوي للتوضيح

نضال المرأة عبر الأجيال

النساء بالأمس كسرنّ الحواجز للوصول إلى النجاح





ابنتي..في هذا اليوم نتذكر قوة ونضال النساء -بالأمس-اللواتي كسرن الحواجز للوصول إلى النجاح في كافة مجالات الحياة؛ واليوم..تشارك النساء في جميع أنحاء العالم بالأعمال السياسية والتعليمية،والرياضية،والمجتمعية، والبحث والتطوير،والابتكار،وغيرها من المجالات

ابنتي..مسيرة المرأة عبر التاريخ طويلة..الحقوق والواجبات التي فرضتها الشرائع السماوية على كلا الجنسين قد أكسبتها منزلة سامية رفيعة

جاء الإسلام ليصون كرامة المرأة،فحقق لها طهرها ونقاءها،ورفع من قدرها ومكانتها

كان للمرأة دور واضح ومهم في بداية الدولة الإسلامية، الرجل والمرأة كانا يعملان جنباً إلى جنب للنهوض بالدولة الإسلامية الحديثة





ابنتي..رسولنا الكريم أخذ البيعة من النساء

الأسلام يصون كرامة المرأة ويرفع من قدرها ومكانتها

ثم أخذ بيعة الرجال.. على مثل ما أخذ من بيعة النساء..و كان للنساء دور في الفتوحات الإسلامية والغزوات، ورواية الأحاديث والأخبار التاريخية

تذكر كتب التاريخ والأحاديث إن السيدة عائشة أصبحت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أشهر من روى الحديث النبوي

وقد روى عنها عدد من الصحابة والصحابيات، وهذا يدل على دقة المرأة وأمانتها، وصدقها

وكذلك ظهر منهن من تقول الشعر في المناسبات مثل صفية بنت عبد المطلب، خوله بنت الأزور، ومنهن من قام بإعمال أخرى مثل مهنة الحسبة، حيث كن يشرفنا على الأسواق





ابنتي..النساء لعبن دوراً هاماً في السياسة أيضا

اعتمدت منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للمرأة عام 1977 ..رمزا لنضال المرأة

المرأة هي روح المجتمع، وهي الابنة والأم والزوجة والأخت والحبيبة، وبدونها يصبح المجتمع أحادي القطب

ابنتي..تطور المرأة هو الذي يقضي على آفات التخلف والرجعية، ذلك أن المرأة هي المقياس والمعيار الأساسيان لتقدم المجتمعات البشرية

على المستوى الرسمي وعلى الصعيد العالمي فإن منظمة الأمم المتحدة اعتمدت اليوم العالمي للمرأة لأول مرة سنة 1977 ليتحول هذا التاريخ إلى رمز لنضال المرأة وحقوقها..و يحتفل به سنويا

لتشجيع المساواة بين الجنسين وجعل العالم مكانا أفضل لعيش النساء

تاريخ يوم المرأة مع "الخبز والورد "

1856..مظاهرات بالورود والخبز اليابس لتخفيض ساعات العمل

ابنتي..كان عام 1856م قد شهد خروج آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف أللإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها، وقد عملت الشرطة على تفريق المظاهرات، برغم ذلك فقد نجحت المسيرة في دفع المسؤولين والسياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، لتبرز كقضية ملحة لابد من النظر فيها

وتكررابنتي.. هذا المشهد في 8 مارس 1908، ولكن تظاهرن النساء وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورد، في إطار رمزي لحركتهن الاحتجاجية؛ وكانت المسيرة قد طالبت بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع

وفيما ترمز الوردة إلى الحب والتعاطف والمساواة فإن الخبز يرمز إلى حق العمل والمساواة فيه

ومنذ ذلك الوقت أصبح يوم المرأة تاريخاً عالمياً خاصّاً بالنساء في جميع بلدان العالم.

ابنتي..اليوم يُحسب للمرأة دورها الكبير في المجتمع

المرأو اليوم حالها كحال الرجل

حالها حال الرجل، فقد شاركت في شتى المجالات، وكان لها أدوار أخرى عديدة كشاعرة وملكة وفقيهة ومحاربة وفنانة ومعالجة وغيرها. ولعل الدور الأساسي يتمثل في بناء أسرتها ورعايتها حيث يقع على عاتقها كأم مسؤولية تربية الأجيال، وتتحمل كزوجة أمر إدارة البيت واقتصاده.

دور المرأة في التربية الأم هي المعلم الوحيد.. ولوظيفتها التربوية أثر عميق

ابنتي..تعلمين إنّ الأم مصدر الرعاية والحنان في الأسرة، وقد أثبتت العديد من الدراسات أنّ الطفل بحاجة إلى الرعاية والاهتمام أكثر من حاجته إلى الأمور الماديّة في مراحله العمرية الأولى.

الأم تعتبر المعلم الوحيد لطفلها ووظيفتها التربويّة ذات أثر عميق في نفسه؛ لما لها من دور في تنمية وعيه وثقته بنفسه، وتكوين شخصيّته وتهيئتها.

وبسبب أهمية هذه المرحلة في حياة الطفل لا بدّ أن يبقى تحت مراقبة الأم ومتابعتها؛ إذ إنّ ما يتلقاه في السنوات الأولى يستمر معه لباقي حياته.