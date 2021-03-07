شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح أهم الفحوصات المبكرة للكشف عن سرطان القولون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، الفحوصات المبكرة للكشف عن سرطان القولون.

وقال “الذيابي”، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”: إن هذه الفحوصات تبدأ من عمر 45 أو 50 سنة، حيث يتم عمل منظار كامل على القولون كل 10 سنوات.

وأضاف “الذيابي”، أنه يمكن عمل منظار جزئي أو أشعة مقطعية على القولون كل 5 سنوات، مع عمل تحاليل للبراز كل عام أو 3 سنوات.

ونصح الأشخاص الذين لديهم مشاكل صحية قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون بضرورة إجراء هذه الفحوصات قبل سن 45 عاماً.