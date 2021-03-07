الخيار.. كنز من المعادن والفيتامينات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر الخيار أحد أنواع الخضار المحببة لدى الكثيرين، خاصة لأنه شبه خال من السعرات وطعمه لذيذ ومنعش.

وتؤكد الجمعية الألمانية للتغذية إن الخيار يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه مُدر للبول بفضل محتواه العالي من الماء، والذي يبلغ 98%.

كما يحتوي الخيار على الكبريت، الذي يساعد الكلى على التخلص من حمض اليوريك.

وبفضل محتوى الماء العالي يعد الخيار أيضا بمثابة مفتاح الرشاقة؛ حيث يحتوي 100 جرام منه على 10 سعرات حرارية فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الخيار كنزا من المعادن والفيتامينات؛ حيث إنه يزخر بالبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد وبروفيتامين A وفيتامين B وفيتامين C.

وللاستفادة من هذه المزايا، تنصح الجمعية بتناول الخيار دون تقشيره؛ حيث توجد معظم العناصر الغذائية المهمة في القشرة.