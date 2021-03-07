شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض الصلب المشقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السنسنة المشقوقة أو الصلب المشقوق واحد من الأمراض الصعبة التى يعانى منها الأطفال منذ الولادة ، وهو عبارة عن عيب خلقى يحدث عندما لا يتكون العمود الفقري والحبل النخاعي الشكل الصحيح، ونوع من عيوب الأنبوب العصبي، الأنبوب العصبي هو بنية الجنين النامي الذي يصبح في النهاية دماغ الطفل والحبل النخاعي والأنسجة التي تحيط بها.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن مرض السنسنة المشقوقة وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هى أنواع السنسنة المشقوقة؟

يحدث انشقاق العمود الفقري في أشكال مختلفة وهى:

1-السنسنة المشقوقة الخفية

"خفية" تعني أنها غير ملحوظة، ويعد من أخف أنواع المرض وأكثرها شيوعًا، السنسنة المشقوقة الخفية ينتج عنها فواصل أو فجوات صغيرة في واحدة أو أكثر من عظام العمود الفقري (الفقرات)، لا يدري العديد من الأشخاص المصابين بالسنسنة المشقوقة الخفية بذلك، إلا إذا اكْتُشفت الحالة أثناء فحص تصويري يُجرى لأسباب غير متعلقة بهذه الحالة.

2:القيلة النخاعية السحائية

تعرف أيضًا بالسنسنة المشقوقة المفتوحة، وهي النوع الأكثر شدة من المرض، وفيه تكون القناة النخاعية مفتوحة على طول عدة فقرات في الجزء السفلي من الظهر أو منتصفه، و ويخرج الغشاء والأعصاب النخاعية من هذه الفتحة عند الولادة، مكونة بذلك كيسًا على ظهر الطفل، وعادة تتسبب في كشف الأنسجة والأعصاب، ويؤدي هذا إلى أن يصبح الطفل أكثر عرضة لحالات العدوى المهددة للحياة، وقد يؤدي أيضًا إلى الشلل وخلل وظيفة المثانة والأمعاء.



الصلب

س: ما هى أعراض السنسنة المشقوقة؟

تَختلف مؤشرات وأعراض السنسنة المشقوقة حسب النوع والشدة، وأيضًا تختلف من شخص إلى آخر.

السِّنْسِنة المشقوقة الخفية، عادةً لا توجد أي مؤشرات أو أعراض؛ لأن الأعصاب النُخاعية غير مُصابة،و لكن يمكنك في بعض الأحيان رؤية مؤشرات واضحة على جلد حديثي الولادة فوق عيب العمود الفقري، ويشمل ذلك خصلة شعر غير طبيعية أو دملًا صغيرًا أو وحمة. في بعض الأحيان، يمكن أن تكون العلامات الظاهرة على الجلد مؤشرات على خلل كامن بالحبل النخاعي، ويمكن اكتشافه بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية على العمود الفقري لحديثي الولادة.

السِّنْسِنة النخاعية السحائية. في هذا النوع الشديد من أنواع السِّنْسِنَة المشقوقة:

تَظل القناة الشوكية مفتوحة على طول عدة فقرات في الجزء السفلي من الظهر أو في منتصفه

تَبرز كلٌّ من الأغشية السحائية والحبل النخاعي أو الأعصاب عند الولادة، مشكِّلةً كيسًا

تَكون الأنسجة والأعصاب عادةً مكشوفة، على الرغم من أن الجلد يُغطي الكيس في بعض الأحيان.

س:متى تزور الطبيب؟

عادةً، يتمُّ تشخيص القيلة النخاعية السحائية قبل الولادة أو بعدها مباشرةً، عندما تتوفَّر الرعاية الطبية،و يجب أن يُتابِع هؤلاء الأطفال فريق متخصِّص من الأطباء طوال حياتهم، ويجب تثقيف العائلات حول المضاعفات المختلفة التي يجب مراقبتها.

الأطفال الذين لديهم السِّنْسِنَة المشقوقة الخفية ليس لديهم أي أعراض أو مضاعفات؛ لذلكَ عادةً لن يكون هناكَ حاجة إلا لرعاية روتينية للأطفال.

س: ما هى أسباب السنسنة المشقوقة؟

يَجهل الأطباء أسباب محددة للسنسنة المشقوقة، و يُعتقد أنه ناتج عن مزيج من عوامل الخطر الوراثية والغذائية والبيئية؛ مثل التاريخ العائلي لعيوب الأنبوب العصبي ونقص الفولات وفيتامين B-9