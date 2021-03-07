شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نظام الـ5 أيام لفقدان الوزن وفوائده الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جميع الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن لا تعزز بالضرورة فقدان الوزن الصحي، من المهم اختيار نظام غذائي يشجع على إدارة الوزن الصحي لتجنب أي تداعيات صحية على المدى الطويل إليك ما تحتاج لمعرفته حول نظام 5 الأيام الغذائي لفقدان الوزن، وفقًا لتقرير لموقع TIMES NOW NEWS.

نظام 5 الأيام يشجع على تناول 3 حصص من الخضار وحصتين من الفاكهة يوميًا يمكنك الاختيار من بين مختلف الفواكه والخضراوات المتاحة وإضافتها إلى نظامك الغذائي حسب تفضيلاتك، من السهل غرس هذا النظام الغذائي في نظامك الغذائي اليومي.

تساعد حمية 5 في اليوم على إنقاص الوزن بالطرق التالية

معظم الفواكه والخضراوات منخفضة السعرات الحرارية، هذا يعني أنه يمكن للشخص أن يدرجها في نظامه الغذائي ولا يقلق بشأن تناول السعرات الحرارية المفاجئة أو غير الصحية، يمكن أن يؤدي تناول السعرات الحرارية الصحية إلى تعزيز فقدان الوزن وزيادة الوزن بشكل تدريجي وصحي.

الفواكه والخضراوات مصدر غني بالألياف ومضادات الأكسدة، يساهم هذا بشكل كبير في تحسين الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى عملية فقدان وزن صحية.

بصرف النظر عن تعزيز فقدان الوزن، فإن نظام 5 الايام الغذائي له أيضًا مشكلات صحية هائلة، وفقًا لبحث تم إجراؤه على أكثر من 2 مليون مشارك يمكن أن يؤدي نظام الـ5 أيام إلى حياة أطول وأكثر صحة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة، والسرطان، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وأمراض القلب والأوعية الدموية التي تعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم نُشرت الدراسة في مجلة Circulation التابعة لجمعية القلب الأمريكية.

قد يقدم نظام 5 في اليوم الغذائي مجموعة من الفوائد الصحية، ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب على الشخص توخي الحذر بشأنها، الفواكه والخضراوات، مهما كانت صحية ، تحتوي على السكر الطبيعي، قد يكون الاستهلاك المفرط للسكر ضارًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لأنه يمكن أن يساهم في ارتفاع مستويات السكر في الدم، على الرغم من انخفاض السعرات الحرارية في نظامك الغذائي ، فإن الفواكه والخضراوات مثل الكرنب والمانجو والموز والأفوكادو غنية بالسعرات الحرارية ويمكن أن تسبب زيادة الوزن إذا لم يتم تناولها باعتدال، نظرًا لأن الفواكه والخضراوات ليست كلها صحية بالنسبة لك، امتنع عن إضافة أطعمة مثل البطاطس والذرة والبازلاء إلى نظامك الغذائي.