شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وصفات طبيعية لفترة الرضاعة.. جربى عصير الخضراوات وبودينج الشوكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب على الأم توخى الحذر خلال فترة الرضاعة الطبيعية خاصة إذا كان طفلها حديث الولادة، يجب أن تؤخذ فترة الرضاعة على محمل الجد والاهتمام بشكل خاص بما ينبغى تناوله وتجنبه خاصة فى الشهور الستة الأولى، لذلك من المهم أن تعتنى الأم بنظامها الغذائى خلال هذه الفترة لمد الطفل بكل العناصر الغذائية التى يحتاجها، وهناك بعض الأطعمة والمشروبات يمكن إعدادها فى المنزل توفر العديد من العناصر الغذائية الأساسية لجسمك وإنتاج حليب الثدى الغنى بالمغذيات للطفل، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

6 وصفات طبيعية لذيذة وصحية لتعزيز الرضاعة الطبيعية 1- عصير الخضراوات الورقية

هذا العصير الأخضر طريقة سهلة للحصول على الخضراوات المُغذية أثناء الرضاعة الطبيعية، خاصة أنه نباتى وعلى سبيل المثال يمكن دمج حليب جوز الهند مع السبانخ وحليب اللوز وغيرها من الأطعمة اللذيذة.

2- دقيق الشوفان

يُعزز دقيق الشوفان زيادة إنتاج حليب الأم أثناء الرضاعة من خلال نقعه ليلًا وتناوله صباحًا، حيث يجعلك وطفلك بصحة جيدة.

3- شوربة الشعير بالدجاج

لتناول وجبة ثقيلة ولذيذة، يمكنك أيضًا طهى شوربة الشعير بالدجاج فى المنزل، فهو غذاء جيد يمنح الأمهات راحة بعد الإنجاب نظرًا لأنه غنى بالبروتينات والعناصر الغذائية الأساسية لتعزيز إنتاج الحليب.

4- عصير اليقطين

يحتوى على جميع العناصر الغذائية المهمة وله نكهة ممتازة، حيث يُعزز الثدى على إنتاج الحليب.

5- بودينج بذور الشيا بالشوكولاتة

مشروب لذيذ وشهى مناسب لوجبة الإفطار، فهو مصدر جيد للبروتين الذى يمنح الأمهات المرضعات شعور بالشبع لفترة طويلة ويعزز الرضاعة الطبيعية لديهن، حيث تحتوى بذور الشيا على نسبة عالية من الدهون المهمة والبروتين والكالسيوم والحديد، كما أن الشوكولاتة عنصر غذائى صحى يمكن أن تساعد فى زيادة تدفق الحليب.

6- عصير الجزر بالزنجبيل

يمكن صنعه بسهولة فى المنزل، وهو مفيد لزيادة إنتاج حليب الأم، حيث أن الجزر مصدرًا جيدًا للبيتا كاروتين وفيتامين أ، والزنجبيل أيضًا مصدر غذائى طبيعى مفيد ويحسن حجم حليب الثدى فى فترة ما بعد الولادة.