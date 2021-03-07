صحة ورشاقة

علامات تحذيرية تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس.. فقدان الشهية الأبرز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس.. فقدان الشهية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان البنكرياس من أخطر الأورام التي تصيب المرضى، وتكون من عوامل الوفاة، خاصة إذا تم اكتشافه في مراحل متأخرة، فإن الكشف مبكرًا عن الأورام داخل البنكرياس يسهم في الوصول إلى نتائج جيدة في حالات الشفاء.

7dc345fb48.jpg

وطبقًا لتقرير نشر في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن هناك بعض الأعراض والعلامات الخطيرة التي تعطيك مؤشرا للإصابة بسرطان البنكرياس، كان البراز الشاحب والذهاب كثيرًا إلى المرحاض من أبرز تلك العلامات، خاصة أنه لا يسبب أعراضًا لفترة طويلة.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن الإصابة باليرقان من أكثر العلامات التحذيرية حيث يتطور السرطان ليسد القناة الصفراوية مما يؤدى إلى حدوثه، وحينها تتحول لون البشرة وبياض العين الى اللون الأصفر، كما  يمكن أن يسبب اليرقان أيضًا برازًا شاحبًا ورائحة كريهة.

20181006043807387.jpg

وتشمل الأعراض الأخرى لليرقان أيضًا حكة في الجلد، وبول أصفر داكن (بول)، بالإضافة الى فقدان الشهية أو فقدان الوزن، والشعور بالتعب أو انعدام الطاقة، ارتفاع في درجة الحرارة، أو الشعور بالرعشة.

ووفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن حوالي 20 من كل 100 حالة من حالات سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة (حوالي 20 %) سببها التدخين، حيث تحذر أيضًا من أن السجائر والسيجار والغليون والتبغ تزيد من مخاطر الإصابة به.

جدير بالذكر أنه يتم تشخيص حوالي 9600 شخص بسرطان البنكرياس في المملكة المتحدة سنويا.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا