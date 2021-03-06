شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد للفلفل الأحمر.. «وزارة البيئة والزراعة» توضحها (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مساء السبت، أن الفلفل الأحمر يتمتع بسبع فوائد مذهلة، من بينها الوقاية من السرطان.

وقالت الوزارة، عبر “إنفوجراف” على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن للفلفل الأحمر 7 فوائد، وهي: يقي من السرطان- سلامة شبكية العين والإبصار- علاج اضطرابات الجهاز الهضمي- يحتوي على فيتامين سي، وفيتامين بي ومركب بيتاكاروتين- الوقاية من فقر الدم.

وأكدت الوزارة أن الفلفل الأحمر يقي كذلك من فقر الدم، ويحتوي على عناصر الحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم، كما يقي من أمراض القلب.

وأشارت إلى مواعيد زراعة الفلفل وهي أشهر يناير وفبراير وأغسطس وسبتمبر، ويحصد خلال 90- 120 يوما من وقت الزراعة.