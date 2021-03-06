شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الطبية الأمريكية: "الإيفرمكتين" لا يسرع من تخفيف أعراض حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، عن أن استخدام دواء الإيفرمكتين لمدة 5 أيام لا يؤدى إلى تحسين الأعراض مقارنةً بالدواء الوهمي للبالغين المصابين بأعراض فيروس كورونا الخفيفة.

ووفقًا لتقرير موقع (HealthDay)، قام باحثون من جامعة ديل فالي في كالي فى كولومبيا، باختيار 400 مريض بالغ مصاب بـ فيروس كورونا وأعراضه لمدة 7 أيام أو أقل لتلقي إما الإيفرمكتين لمدة خمسة أيام (200 مريض) أو دواء وهمي (200 مريض)، وتم تسجيل المرضى بين 15 يوليو و30 نوفمبر 2020، وتمت متابعتهم حتى 21 ديسمبر 2020.



دواء الايفرمكتين

وجد الباحثون أن متوسط ​​الوقت اللازم لحل الأعراض كان 10 و12 يومًا في مجموعتي الإيفرمكتين والعلاج الوهمي، على التوالي، وبحلول اليوم 21، كان 82 و 79 ٪ من المرضى في مجموعتي الإيفرمكتين والعلاج الوهمي على التوالي، تم اختفاء الأعراض، وكان الصداع هو الحدث الضار الأكثر شيوعًا، حيث أبلغ عنه 52 و56٪ من المرضى الذين عولجوا بالإيفرمكتين والدواء الوهمي، على التوالي، وكان فشل الأعضاء المتعددة أكثر الأحداث الضائرة الخطيرة شيوعًا وحدث في ٤ مرضى (اثنان في كل مجموعة).

كتب المؤلفون: "النتائج لا تدعم استخدام الإيفرمكتين لعلاج مرض كورونا الخفيف، على الرغم من أنه قد تكون هناك حاجة لتجارب أكبر لفهم آثار الإيفرمكتين على النتائج الأخرى ذات الصلة سريريًا".



دواء الايفرمكتين واعراض كورونا

تستخدم أقراص Ivermectin لعلاج بعض الديدان الطفيلية في البشر والطفيليات الخارجية مثل قمل الرأس وحالات الجلد مثل الوردية، كما تمت الموافقة على الدواء لمنع مرض الديدان القلبية في بعض أنواع الحيوانات الصغيرة ولعلاج بعض الطفيليات الداخلية والخارجية في الحيوانات المختلفة، من قبل هيئة الدواء الأمريكية.

ومع بدء التحارب الحيوانية على الدواء، وانه قد يمنع تدهور حالات مرضى كورونا، حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، الأشخاص من استخدام عقار الإيفرمكتين المضاد للطفيليات المخصص للحيوانات كعلاج لـ كورونا، بعد الإعلان عن دراسة قادتها جامعة موناش الإسترالية، تظهر أن الدواء يمنع تكاثر الفيروس في بيئة معملية.