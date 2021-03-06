شكرا لقرائتكم خبر عن هل أمراض الكبد تؤثر على صحة الكلى؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأعضاء الحيوية بجسم الإنسان كالدماغ والقلب والكلى والكبد والرئتين مترابطة في عملها ولا يعمل أي منها في الواقع بمعزل عن غيرها، وهناك علاقه تربط بين الكبد والكلى فأي ضرر يلحق بالكبد يتبعه أذى بالكلى والعكس صحيح، وفقًا لتقرير لموقع time now news.

وفقًا لبحث جديد بالمكتبة الوطنية الأمريكية للطب بعنوان الخلل الكلوي في أمراض الكبد المزمنة، فإن أمراض الكبد المزمنة وسرطان الكبد الأولى مسئولة عن وفاة واحدة من بين 40 حالة وفاة (2.5٪) في جميع أنحاء العالم.

ويمكن أن يؤدي الكبد الدهني إلى الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم: على الرغم من اعتبار مرض الكبد الدهني حميدًا في البداية، إلا أنه ينشر مخالبه على نطاق واسع، ترتبط متلازمة التمثيل الغذائي والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي / مرض الكبد الدهني غير الكحولي بالسمة الرئيسية لمقاومة الأنسولين.

يمكن أن تضر السمنة بالكبد والكلى: ترتبط السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي ارتباطًا وثيقًا بتطور ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، ما يؤثر على 70٪ من السكان المصابين بمرض الكلى في نهاية المرحلة في الولايات المتحدة هناك أدلة متزايدة على أن السمنة نفسها هي عامل خطر مستقل، وإن كان صغيرًا، لتطور مرض الكلى المزمن.

لا يؤذي التهاب الكبد الوبائي سي الكبد فحسب بل يؤذي الكلى أيضًا: لقد ارتبط التهاب الكبد C أيضًا بزيادة خطر الإصابة ببول الزلال، وتطور اعتلال الكلي السكري، وتطور مرض الكلى المزمن إلى المرحلة النهائية من مرض الكلى.

تلف الكلى يؤذي الكبد: المتلازمة الكبدية الكلوية (HRS) هي نوع من الفشل الكلوي التدريجي الذي يظهر في الأشخاص الذين يعانون من تلف الكبد الحاد، وغالبًا ما يحدث بسبب تليف الكبد عندما تتوقف الكلى عن العمل، تبدأ السموم في التراكم في الجسم في النهاية، يؤدي هذا إلى فشل الكبد.

فإذا كنت ترغب في رعاية كليتيك، فابق على دراية بصحة الكبد والعكس صحيح أيضًا الجهازان الحيويان مترابطان وسيساعدك الحفاظ على صحتهما على البقاء بصحة جيدة على الأقل في هاتين الجبهتين المهمتين.