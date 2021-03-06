شكرا لقرائتكم خبر عن علماء ألمان يطورون علاجا جديدا للتصلب المتعدد بتقنية لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور باحثون ألمان علاجًا محتملًا لمرض التصلب المتعدد يستخدم تقنية مشابهة لاثنين من لقاحات فيروس كورونا والذى يعتمد على تقنيه MRNA وأظهر العلاج الجديد على الفئران المصابة بأعراض تشبه التصلب المتعدد أعراض أقل حدة ما قد يحدث عادةً.

ووفقًا لتقرير لصحيفة neuroscience قام باحثون ألمان بحقن العلاج المعتمد على (mRNA في الفئران المصابة بحالة تشبه التصلب المتعدد، تم تعديل mRNA لتوجيه خلايا معينة لإنتاج مواد مماثلة لمايلين، وهو البروتين الدهني الذي يعمل كعزل للخلايا العصبية، في مرض التصلب العصبي المتعدد، يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ المايلين ويدمره كان الهدف من هذه الدراسة هو حث الجهاز المناعي على تحمل المايلين بدلاً من مهاجمته.



علاج التصلب المتعدد

وجد الباحثون أنه عندما تم حقن mRNA في الفئران المصابة بمرض شبيه بمرض التصلب العصبي المتعدد، أصيبت الفئران بمرض أقل حدة مما يحدث عادة.

ويستخدم البحث تقنية مشابهة لاثنين من لقاحات Covid-19 (Pfizer / BioNTech كورونا فايزر ومودرنا ولكنها تستخدم بطريقة مختلفة، بدلاً من استخدام لقاح لتهيئة جهاز المناعة للتعرف على العدوى ومكافحتها، يستخدم هذا النهج اللقاح لتعليم الجهاز المناعي تحمل أو تجاهل المايلين.

حتى الآن، تم اختبار هذا النهج فقط في نماذج الفئران لمرض التصلب العصبي المتعدد النتائج مشجعة ولكن ترجمة علاج من حالة تشبه مرض التصلب العصبي المتعدد في الفئران ليست مباشرة ستحتاج المزيد من الأبحاث لدراسة ما إذا كانت فعالة وآمنة على البشر ومع ذلك، تظهر التكنولوجيا إمكانات، وسنراقب عن كثب أي تطورات أخرى.