كيف تتعاملين مع تسريب الثديين أثناء الرضاعة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 مارس 2021 04:37 مساءً - جدول المحتوى

1.ما الذي يسبب تسرب الثدي أثناء الرضاعة؟

2.كم من الوقت يستمر تسرب الثدي؟

3.متى نرى الطبيب لتسرب حليب الأم؟

4.كيفية إدارة ووقف تسرب الثدي؟

تسرب الثدي أثناء الرضاعة يعتبر مدعاة للقلق، يدفع السيدات المرضعات للتساؤل، هل يؤثر تسرب الثدي بعد الولادة مباشرة وأثناء الرضاعة على التغذية التي يحصل عليها الطفل؟ التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد استشاري النساء والولادة لتوضح لنا في هذا المقال مشكلة تسرب الثدي بعد الولادة وأثناء الرضاعة.

1.ما الذي يسبب تسرب الثدي أثناء الرضاعة؟

الرضاعة الطبيعية

من الطبيعي أن يتسرب الثدي بعد الولادة وأثناء الرضاعة الطبيعية. فيما يلي بعض الأسباب وراء حدوث ذلك.

ثدياك ممتلئان حتى قبل الولادة، تبدأ أنسجة الثدي في إنتاج اللبأ خلال الثلث الثاني من الحمل، وقد تشعرين بالامتلاء في ثدييك حتى قبل ولادة الطفل، لذلك هناك احتمالية أن يتسرب ثدياك بعد الولادة مباشرة؛ لأنهما يصلان إلى أقصى طاقته لإنتاج الحليب وتخزينه بحلول ذلك الوقت.

يسبب البرولاكتين زيادة كبيرة في إنتاج حليب الثدي: بعد الولادة، هناك انخفاض في هرمونات المبيض وهرمون الغدة النخامية المسمى البرولاكتين، يزيد هذا الهرمون من إنتاج حليب الثدي، قد يؤدي الارتفاع الحاد في إنتاج الحليب إلى تسرب الحليب قليلاً.

إفراز الأوكسيتوسين: يحفز البرولاكتين فصيصات الحليب فقط لصنع الحليب، لكن الأوكسيتوسين يتسبب في تقلص فصيصات الحليب وإطلاق الحليب في قنوات الحليب، مما يتسبب في حدوث تسرب. يتم إنتاج الأوكسيتوسين بواسطة منطقة ما تحت المهاد، وهي منطقة من الدماغ قريبة من الغدة النخامية.

يستغرق ما تحت المهاد وقتاً للتكيف مع إنتاج الأوكسيتوسين، مما يؤدي إلى التسرب العشوائي لحليب الثدي خلال الأيام القليلة الأولى إلى أسبوع بعد الولادة.

فجوة أولية في العرض والطلب: لا يمكنك دائماً التنبؤ بعدد المرات التي سيطعم فيها طفلك في البداية. لذلك، لا بد أن تكون هناك فجوة بين متطلبات تغذية الطفل والسرعة التي ينتج بها ثدياك الحليب. في بعض الأحيان، قد يفرز الثدي الحليب حتى عندما لا يكون طفلك جائعاً، مما يؤدي إلى زيادة الحليب والتسرب.

في حين أن تسرب حليب الثدي أمر طبيعي بعد الولادة والرضاعة، إلا أنه ليس دائماً ويتوقف في النهاية.

2. ما هي مدة استمرار تسرب الثدي؟

تسرب حليب الثدي بعد الولادة وعندما تستمر الرضاعة الطبيعية عادة لمدة أسبوع إلى أسبوعين، من غير المحتمل أن يستمر التسرب لمدة شهر لأن أسبوعين هو كل ما هو مطلوب لمزامنة العرض والطلب من حليب الثدي، يحقق جسمك ببطء التوازن بين متطلبات الطفل وإنتاج الحليب، وبالتالي تنظيم إنتاج الهرمونات وفقاً لذلك.

بينما يتوقف تسرب الحليب في النهاية، يمكن أن يكون سبباً للقلق في بعض المواقف ويستدعي انتباه الطبيب.

3.متى نرى الطبيب لتسرب حليب الأم؟

الرضاعة الطبيعية

من الجيد مراجعة الطبيب لتسرب لبن الأم في الحالات التالية:

يجعل إفرازات الحليب من الصعب عليك إرضاع طفلك. من الممكن ألا يحصل الطفل على ما يكفي من الحليب بسبب تسرب الحليب.

يشعر الثدي بألم والتهاب وألم في معظم الأحيان. تشعرين بإحساس حارق في الثدي في كل مرة تخرج فيها إفرازات من الحلمة.

إفرازات الحلمة بيضاء أو تحتوي على دم. يمكن أن يكون علامة على التهاب الضرع، وهو عدوى في فصيصات الحليب.

الثدي به كتلة ويصعب لمسهما.

لديكِ عملية زرع ثدي. في حالات نادرة، قد تتمزق حشوة الثدي داخل الجسم وتسرب محتوياتها في الأنسجة المحيطة.

يمكن للطبيب مراجعة الأعراض وتشخيص الحالة وفقاً لذلك. نادراً ما يكون تسرب الحليب دون أي من هذه الأعراض مدعاة للقلق. يمكنك إدارة الموقف في المنزل ببعض الإجراءات السهلة.

4.كيفية إدارة ووقف تسرب الثدي؟

تسريب الثديين