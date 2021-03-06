كيف تتعاملين مع تسريب الثديين أثناء الرضاعة؟

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 مارس 2021 04:37 مساءً - جدول المحتوى
1.ما الذي يسبب تسرب الثدي أثناء الرضاعة؟
2.كم من الوقت يستمر تسرب الثدي؟
3.متى نرى الطبيب لتسرب حليب الأم؟
4.كيفية إدارة ووقف تسرب الثدي؟
تسرب الثدي أثناء الرضاعة يعتبر مدعاة للقلق، يدفع السيدات المرضعات للتساؤل، هل يؤثر تسرب الثدي بعد الولادة مباشرة وأثناء الرضاعة على التغذية التي يحصل عليها الطفل؟ التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد استشاري النساء والولادة لتوضح لنا في هذا المقال مشكلة تسرب الثدي بعد الولادة وأثناء الرضاعة.
1.ما الذي يسبب تسرب الثدي أثناء الرضاعة؟
- من الطبيعي أن يتسرب الثدي بعد الولادة وأثناء الرضاعة الطبيعية. فيما يلي بعض الأسباب وراء حدوث ذلك.
- ثدياك ممتلئان حتى قبل الولادة، تبدأ أنسجة الثدي في إنتاج اللبأ خلال الثلث الثاني من الحمل، وقد تشعرين بالامتلاء في ثدييك حتى قبل ولادة الطفل، لذلك هناك احتمالية أن يتسرب ثدياك بعد الولادة مباشرة؛ لأنهما يصلان إلى أقصى طاقته لإنتاج الحليب وتخزينه بحلول ذلك الوقت.
- يسبب البرولاكتين زيادة كبيرة في إنتاج حليب الثدي: بعد الولادة، هناك انخفاض في هرمونات المبيض وهرمون الغدة النخامية المسمى البرولاكتين، يزيد هذا الهرمون من إنتاج حليب الثدي، قد يؤدي الارتفاع الحاد في إنتاج الحليب إلى تسرب الحليب قليلاً.
- إفراز الأوكسيتوسين: يحفز البرولاكتين فصيصات الحليب فقط لصنع الحليب، لكن الأوكسيتوسين يتسبب في تقلص فصيصات الحليب وإطلاق الحليب في قنوات الحليب، مما يتسبب في حدوث تسرب. يتم إنتاج الأوكسيتوسين بواسطة منطقة ما تحت المهاد، وهي منطقة من الدماغ قريبة من الغدة النخامية.
- يستغرق ما تحت المهاد وقتاً للتكيف مع إنتاج الأوكسيتوسين، مما يؤدي إلى التسرب العشوائي لحليب الثدي خلال الأيام القليلة الأولى إلى أسبوع بعد الولادة.
- فجوة أولية في العرض والطلب: لا يمكنك دائماً التنبؤ بعدد المرات التي سيطعم فيها طفلك في البداية. لذلك، لا بد أن تكون هناك فجوة بين متطلبات تغذية الطفل والسرعة التي ينتج بها ثدياك الحليب. في بعض الأحيان، قد يفرز الثدي الحليب حتى عندما لا يكون طفلك جائعاً، مما يؤدي إلى زيادة الحليب والتسرب.
- في حين أن تسرب حليب الثدي أمر طبيعي بعد الولادة والرضاعة، إلا أنه ليس دائماً ويتوقف في النهاية.
2. ما هي مدة استمرار تسرب الثدي؟
- تسرب حليب الثدي بعد الولادة وعندما تستمر الرضاعة الطبيعية عادة لمدة أسبوع إلى أسبوعين، من غير المحتمل أن يستمر التسرب لمدة شهر لأن أسبوعين هو كل ما هو مطلوب لمزامنة العرض والطلب من حليب الثدي، يحقق جسمك ببطء التوازن بين متطلبات الطفل وإنتاج الحليب، وبالتالي تنظيم إنتاج الهرمونات وفقاً لذلك.
- بينما يتوقف تسرب الحليب في النهاية، يمكن أن يكون سبباً للقلق في بعض المواقف ويستدعي انتباه الطبيب.
3.متى نرى الطبيب لتسرب حليب الأم؟
- من الجيد مراجعة الطبيب لتسرب لبن الأم في الحالات التالية:
- يجعل إفرازات الحليب من الصعب عليك إرضاع طفلك. من الممكن ألا يحصل الطفل على ما يكفي من الحليب بسبب تسرب الحليب.
- يشعر الثدي بألم والتهاب وألم في معظم الأحيان. تشعرين بإحساس حارق في الثدي في كل مرة تخرج فيها إفرازات من الحلمة.
- إفرازات الحلمة بيضاء أو تحتوي على دم. يمكن أن يكون علامة على التهاب الضرع، وهو عدوى في فصيصات الحليب.
- الثدي به كتلة ويصعب لمسهما.
- لديكِ عملية زرع ثدي. في حالات نادرة، قد تتمزق حشوة الثدي داخل الجسم وتسرب محتوياتها في الأنسجة المحيطة.
- يمكن للطبيب مراجعة الأعراض وتشخيص الحالة وفقاً لذلك. نادراً ما يكون تسرب الحليب دون أي من هذه الأعراض مدعاة للقلق. يمكنك إدارة الموقف في المنزل ببعض الإجراءات السهلة.
4.كيفية إدارة ووقف تسرب الثدي؟
- إليك ما يمكنك فعله لتقليل تسرب الثدي والسيطرة عليه.
- الحفاظ على نمط التمريض المنتظم: يتضمن نمط الرضاعة المنتظم الرضاعة في نفس الوقت كل يوم لمزامنة طلب الطفل مع إمدادات الحليب في جسمك. يتم أيضاً إنتاج هرمونات البرولاكتين والأوكسيتوسين في الوقت المناسب بالكمية المناسبة، مما يمنع في النهاية تسرب الثدي.
- شفط الحليب في أوقات محددة: إذا كنت ترضعين طفلك في الغالب لبن الثدي المسحوب، فقومي بشفط الحليب على فترات زمنية محددة. فيساعد على ضبط روتين يمنع التسرب غير الطبيعي للحليب.
- استخدام ضمادات الرضاعة: يساعد استخدام ضمادات الرضاعة في منع حدوث فوضى قد تنشأ بسبب التسرب المفاجئ للحليب من الثدي. يمكنك الحصول على ضمادات يمكن غسلها أو التخلص منها. تعتبر الفوط التي تستخدم لمرة واحدة مثالية أثناء السفر، وفي المواقف التي لا يمكنك فيها غسل ضمادات الرضاعة الخاصة بك.
- ارتدي حمالة صدر ماصة: ارتدي حمالة صدر قطنية فوق ضمادات الرضاعة. يمكن أن يمتص القطن السوائل بشكل أفضل، مما يمنع ملابسك من التلطيخ بسبب تسرب حليب الثدي.
- اختيار الألوان الداكنة للملابس: وسادة الرضاعة وحمالة الصدر الماصة عادة ما تكون كافية لمنع الحليب من الوصول إلى ملابسك. في حالة وجود الكثير من التسرب، يمكنك التفكير في ارتداء ملابس داكنة اللون، والتي يمكن أن تخفي بقع الحليب بشكل أفضل.
- الثدي المسرب لا يستمر لفترة طويلة، ومع تقدم طفلك في السن، نادراً ما تلاحظين حدوثه. قد تسرب بعض النساء طوال فترة الرضاعة. هذا، أيضاً، أمر طبيعي. ولكن إذا كانت هذه الحالة تجعلك غير مرتاحة لسبب ما وتسبب لك ألماً أو إحساساً بالحرقان، فاستشيري الطبيب.