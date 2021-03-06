غرسات شبكية العين تعطي رؤية اصطناعية للمكفوفين

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 04:12 مساءً - تم تطوير غرسة لشبكية العين تحتوي على أكثر من 10,000 أقطاب كهربائية والتي يمكن أن تعطي المكفوفين شكلاً من أشكال الرؤية.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تتصل الغرسة لاسلكياً بنظام كمبيوتر موجود في إطار زوج من النظارات المصممة خصيصاً كي يرتديها الشخص.

ترسل الكاميرا المرفقة بإطار الحزم إشارات إلى الغرسة عبر هذا الكمبيوتر وتضيء الأقطاب الكهربائية وفقاً لذلك.

تعمل الأقطاب الكهربائية المضيئة على تنشيط خلايا رؤية العين التي ترسل صورة إلى الدماغ.

تأتي الرؤية على شكل نقاط سوداء وبيضاء، على الرغم من أنها تختلف اختلافاً كبيراً عن الرؤية الحقيقية ، إلا أنها تسمح للناس بتمييز الأشكال ، وفي النهاية، الأشياء.

إنّ ّ هذه التكنولوجيا في طور الحصول على موافقة طبية للبشر ، وحتى الآن لم يتم تجربتها على الناس. ومع ذلك ، يقول مطوروها السويسريون أن التكنولوجيا عملت كما هو متوقع في نماذج الواقع الافتراضي.

يوضح البروفيسور دييغو غيزي من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان الذي ساعد في تطوير الجهاز: “تم تصميم نظامنا لإعطاء المكفوفين شكلاً من أشكال الرؤية الاصطناعية باستخدام الأقطاب الكهربائية لتحفيز خلايا الشبكية الخاصة بهم”.

كل من الأقطاب الكهربائية البالغ عددها 10,500 يعمل مثل بكسل على تلفزيون أبيض وأسود ، ويعمل إما على (الإضاءة) أو يقف (الظلام).

يقارن الباحثون الشكل الاصطناعي للبصر بأبراج النجوم في سماء الليل.

مع مرور الوقت ومع الممارسة ، يمكن تمييز الترتيبات. ومع ذلك ، بدلاً من مراقبة حزام القوس أو أوريون ، سيراقب الناس العالم من حولهم.

“إنّ الأمر ر يشبه عندما تنظر إلى النجوم في سماء الليل، يمكنك أن تتعلم كيفية التعرف على كواكب معينة. يقول البروفيسور غيزي: “سيرى المرضى المكفوفين شيئاً مشابهاً لنظامنا”.

سيتغير هذا الترتيب في الوقت الفعلي مع انجراف أشياء مختلفة إلى الكاميرا.

بوسع 1 سم تقريباً، وبحجم أصغر من عملة معدنية من فئة 5 باوند، تم تصميم الغرسة ليتم تركيبها مباشرة على شبكية العين في الجزء الخلفي.

وهي تلتقط الإشارات التي تنتجها الحواسيب الصغيرة على أحد طرفي النظارات.

يتم تحديد الإشارات التي تنبعث من قبل الكاميرا التي تعلق على الجزء الأمامي من إطار النظارات ، بطريقة مماثلة لنظارات جوجل.

وجد المطورون أن النموذج الأولي الذي يتضمن 10,500 قطب كهربائي الذين قاموا ببنائه هو التوازن المثالي بين التفاصيل والدقة.

ويقول البروفيسور غيز: “إن استخدام المزيد لن يحقق أي فوائد حقيقية للمرضى من حيث التعريف.

مع تحديد هذا المستوى من الدقة ، كان الجانب التالي هو العمل على مجال رؤية الجهاز.

وتابع قائلاً:”بدأنا بخمس درجات وفتحنا المجال على طول الطريق إلى 45 درجة. لقد وجدنا أن نقطة التشبع هي 35 درجة، يبقى الكائن مستقراً بعد تلك النقطة”.

يقول الفريق أن قدرة النظام جاهزة للتجارب السريرية كما هي وقد نشرت النتائج التي توصلوا إليها في Communication Materials.