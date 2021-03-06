عشرات الثدييات بما في ذلك الخيول والدلافين والماعز قد تصاب بـكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 04:12 مساءً - كشفت دراسة جديدة أن عشرات الثدييات بما في ذلك الخيول والدلافين والماعز يمكن أن تصاب بالسارس-CoV-2 ، وهو الفيروس الذي يسبب كوفيد-19.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

حلل الباحثون الصينيون الخلايا الحيوانية في المختبر لتحديد أي منها تمتلك مستقبلات ACE2 التي تسهل العدوى.

لمستقبلات ACE2 شكل يطابق الجزء الخارجي من الفيروس التاجي ، مما يوفر لها بشكل فعال مدخلاً إلى مجرى الدم.

تكشف نتائج الفريق أن 44 نوعاً من الثدييات غير البشر، بما في ذلك الحيوانات الأليفة والماشية والحيوانات الموجودة في حدائق الحيوان وأحواض السمك، كان لها مستقبل ACE2.

من بينها الغوريلا وحيتان العنبر ووحيد القرن والخيول والقطط والماعز والهامستر والماشية والباندا العملاقة والفهود، وكلها قد تكون قادرة على الإصابة بالفيروس التاجي بحسب الخبراء.

تشير الدراسة إلى أن الفيروس التاجي قد يتم انتشاره على نطاق واسع أكثر مما كان يعتقد سابقاً.

يقول المؤلفون: “وجدنا أن السارس-CoV-2 لديه القدرة على إصابة مجموعة واسعة من مضيفات الثدييات ، بما في ذلك الحيوانات الأليفة والماشية والحيوانات الشائعة في حدائق الحيوان والأحواض المائية”.

“قد تكون هذه الأنواع معرضة لخطر انتقال فيروس سارس-CoV-2 من إنسان إلى حيوان أو حيوان إلى حيوان.

“تسلط دراستنا الضوء على أهمية حظر التجارة غير القانونية في الحياة البرية واستهلاكها ، وفرض أهمية مراقبة الحيوانات التي تكون على اتصال وثيق مع البشر لمنع تفشي المرض في المستقبل.”

يعتقد على نطاق واسع أن الخفافيش (Rhinolophus affinis) هي الخزان الحيواني الطبيعي لـ SARS-CoV-2.

ومع ذلك ، يحذر الخبراء من أن مجموعة المضيف من السارس-CoV-2 و “المضيفين الوسطاء الذين يسهلون انتقاله إلى البشر”، لا تزال غير معروفة.

في المجموع ، لم تظهر خمسة حيوانات أن لديها مستقبلات ACE2-marmosets ، وهي الكوالا ، الفئران ، القرود، السنجاب وحيوانات الكبوشين المعنقدة ، وهي قرود بنية مشعرة من جنوب أميركا.

ويحذر الباحثون أنّ النتائج التي توصلوا إليها تستند إلى خلايا في المختبر ، وليس تجربة في العالم الحقيقي.

لكن نتائجهم ، التي نشرت في PNAS ، تتفق مع النتائج الأخيرة التي تفيد بأن القوارض والقطط والكلاب وبعض القرود عرضة للعدوى.

وجد باحثون من كلية لندن الجامعية (UCL) بالفعل أن الحيوانات في حدائق الحيوان وفي المزرعة يمكن أن تصاب أيضاً بالفيروس التاجي.

تم تحديد ما مجموعه 28 نوعاً على أنها عرضة لمرض السارس-CoV-2 ، بما في ذلك السنجاب والبقر والأغنام والحمار والنمس والدب القطبي والباندا والياك البري ، كجزء من دراستهم.

في الشهر الماضي ، حذر باحثون بريطانيون من أن حيوانات الحدائق الشائعة في المملكة المتحدة مثل القنافذ والأرانب وحتى القط المحلي لديها القدرة على إيواء سلالات جديدة من الفيروس التاجي.

استخدم فريق من جامعة ليفربول التعلم الآلي للتنبؤ بالارتباطات بين 411 سلالة من فيروس كورونا و 876 نوعاً من الثدييات المضيفة المحتملة.

دمج نموذج التعلم الآلي الخصائص المتكاملة المستخرجة من الجينوم ، مثل بنية البروتين ، فضلاً عن الصفات البيئية وغيرها.

وقد توقعت النتائج أن يكون القنفذ والأرنب الأوروبي والقط المحلي من أبرز المضيفين لسلالات جديدة.

من بين “الحيوانات الأكثر خطورة كان ” الخفاش الأصفر الآسيوي (Scotophilus kuhlii) ، وهو مضيف فيروسات تاجية معروف شائع في شرق آسيا ولكن لم يتم دراسته جيداً.

يمكن أن تظهر الفيروسات التاجية الجديدة عندما تشارك سلالتان مختلفتان في إصابة حيوان ، مما يتسبب في إعادة تجميع المادة الوراثية الفيروسية.

يبدو أن السارس-CoV – 2 هو مزيج حديث ، أو إعادة التركيب الجيني ، للفيروسات التاجية.

تشير الأدلة بالفعل إلى أن السارس-CoV – 2 نشأ في خفافيش حدوة الحصان ، على الرغم من أنه من المحتمل أن ينتقل الفيروس إلى البشر من خلال البانغولينات ، وهي ثدييات متقشرة غالباً ما يتم الخلط بينها وبين الزواحف.

وفقاً لدراسة نشرت العام الماضي، فإن الثدييات البحرية مثل الحيتان والدلافين معرضة أيضاً لخطر الإصابة بالفيروس التاجي من مياه الصرف الصحي البشرية.