دعوة أوروبية لأمريكا للسماح بتصدير لقاح "أسترازينيكا"

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الاتحاد الأوروبي سيحث الولايات المتحدة على السماح بتصدير ملايين الجرعات من لقاح "أسترازينيكا" للوقاية من كورونا.



ويرغب الاتحاد الذي يضم 27 دولة أيضاً في أن تكفل واشنطن حرية تدفق شحنات مكونات اللقاحات المهمة واللازمة للإنتاج في أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن المفوضية الأوروبية قولها: "نثق بقدرتنا على العمل مع الولايات المتحدة لضمان أن اللقاحات المنتجة أو المعبأة في الولايات المتحدة ستصل كاملة للوفاء بالالتزامات التعاقدية لمنتجي اللقاحات مع الاتحاد الأوروبي".

وبدأت دول الاتحاد التطعيم في نهاية ديسمبر/كانون الأول لكن حملاتها تسير بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع دول أخرى غنية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا العضو السابق في التكتل.

ويرى مسؤولون أن معاناة المصنعين من مشاكل في الإمدادات لها دور في بطء الانتاج والتوزيع.