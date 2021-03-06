شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاب البوليسية تكتشف حالات كورونا قبل مسحات الأنف بتجارب أحد نوادى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة إلى أن الكلاب البوليسية المدربة بشكل خاص قادرة على اكتشاف الحالات الإيجابية لـ فيروس كورونا قبل أكثر من أسبوع من أخذ المسحات المعملية عن طريق الآنف.

ووفقًا لتقرير جريدة "ديلى ميل"، تم إجراء تجربة حول فاعلية الكلاب البوليسية على لاعبين فى نادى كرة القدم البلجيكى KV Oostende، حيث تم طرح الكلاب البوليسية كأداة لفحص ألفيروسات للوافدين الجدد فى مطارات بلجيكا وفنلندا والإمارات العربية المتحدة.

فى التجربة البلجيكية، تم تكليف الكلاب بشم مسحات تفوح منها رائحة العرق من إبط اللاعبين بحثًا عن أى علامات للعدوى، وقد وجدت دراسات سابقة وجود "رائحة" مميزة منذ اليوم الأول للإصابة، ومع ذلك، لا توجد حاليًا أدوات تشخيص قادرة على التعرف عليه، باستثناء نظام حاسة الشم شديد الحساسية.



الكلاب وشم كورونا

ذكرت صحيفة دى ستاندارد االفلمنكية أن الكلاب لديها معدل دقة يبلغ 99.5٪، وهذا مشابه لحساسية مسحات مختبر PCR المأخوذة من الأنف، والتى تعتبر المعيار الذهبى لاختبار فيروس كورونا.

تم تدريب الكلاب من قبل خبراء فى K9 Detection ، ومقرها فى أوستن، وقال يوهان ويكهوزن، الرئيس التنفيذى لشركة K9 Detection: "كان هناك لاعبون أظهروا نتائج سلبية عبر تفاعل البوليميراز المتسلسل وتبين أنهم إيجابيون مع تجارب الكلاب، وبعد ثمانية أو تسعة أيام تبين أنهم إيجابيون في تحليل الـ pcr".



الكلاب البوليسية

إذا كانوا قد تابعوا نتائجنا، لكان اللاعب المصاب قد تم وضعه فى الحجر الصحى فى وقت سابق ولن ينتشر الفيروس أكثر فى مجموعة اللاعبين.

وقال نادى كرة القدم إنه من غير المرجح أن تحل الكلاب البوليسية محل اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل بالكامل، لكنها قد تلعب دورًا كأداة فحص جماعى للسماح للجماهير بالعودة إلى المدرجات، وأضاف النادي: "إجراء بضعة آلاف من الأشخاص لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل قبل السماح لهم بالذهاب إلى كرة القدم ليس مستحيلًا من الناحية المالية والعملية".



تدريب الكلاب على شم رائحة كورونا

تدعم التجربة نتائج دراسة حديثة فى مطار فنلندى حيث أوقفت الكلاب الأشخاص الذين يبدو أنهم بصحة جيدة، حيث خضع المسافرون الذين أوقفتهم الكلاب البوليسية لفحوصات المسحة الطبية لمعرفة ما إذا كانوا يحملون ألفيروس لكنهم عادوا جميعًا سلبيين، ومع ذلك، بعد بضعة أيام، أخبر نفس الأشخاص الذين يُفترض أنهم سلبيون، الباحثين أنهم أصيبوا بأعراض فيروس كورونا، .

تم اختبار 6 كلاب بوليسية من قبل مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائى العام الماضى لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدامها للكشف عن الفيروس، وتم الإبلاغ عن نتائج الدراسة التى تبلغ تكلفتها 500 ألف جنيه إسترلينى إلى وزير الصحة مات هانكوك فى أكتوبر، لكن من غير المعروف ما إذا كانت ستؤدى إلى استخدام الكلاب رسميًا.



الكلاب تشم رائحة كورونا

قالت الباحثة الرئيسية آنا هيلم بيوركمان من جامعة هلسنكي، إن الكلاب الثلاثة المشاركة فى الدراسة الفنلندية- وهى مينا وكوسى وفالو- حققت نسبة نجاح تقارب 100 ٪ فى اكتشاف الفيروس، وأضافت لصحيفة The Times: "إنهم فى الواقع يجدون سلبيات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) والتى ستكون إيجابية فى PCR فى غضون أسبوع".

يمكن للكلاب المدربة بشكل خاص اكتشاف الأشخاص المصابين بـ كورونا، فقط عن طريق شم الإبطين، وقد وجدت دراسة أجريت فى ديسمبر أنه يمكن تدريب الكلاب على اكتشاف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا عن طريق شم الإبطين.

قام باحثون من المدرسة البيطرية الوطنية فى ألفورت ، فرنسا ، بتجنيد ستة كلاب تم تدريبهم مسبقًا على شم أشياء أخرى وإعادة تدريبهم على اكتشاف فيروس كورونا، بسبب حاسة الشم الحادة الشهيرة، تم استخدام الكلاب لاقتلاع العقاقير والمتفجرات وحتى التقاط أمراض مثل سرطان القولون بنجاح.

أظهر فريق من العلماء الفرنسيين الآن أن أفضل صديق للإنسان يمكن أن يساعد أيضًا فى إنقإذ الأرواح أثناء الوباء من خلال اكتشاف الفيروس بنسبة 75 إلى 100 ٪ .