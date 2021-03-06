علاجات طبيعية لعلاج تورم اللثة 

بيروت - نادين محمد - هل تعاني من تورم اللثة ؟ هل تنزف لثتك عند تنظيف أسنانك بالفرشاة أو بالخيط؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد تكون مصابًا بحالة تسمى تورم اللثة أو التهاب اللثة.

غالبًا ما تمر بالكثير من الانزعاج والألم الذي يجعل الحياة اليومية صعبة عليك. يتحول تناول الطعام أو حتى شرب الماء البارد لمهمة صعبة بسبب التورم في اللثة.

أسباب تورم اللثة:

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يمكن أن يؤدي وجود الجير في فمك إلى تورم اللثة، كذلك عندما تتطور عدوى اللثة ، يستمر التورم ويصاحبه ألم شديد. وقد تعود هذه الحالة إلى الالتهابات الفيروسية أو الفطرية. في بعض الحالات تكون رد فعل بسبب تركيبات الأسنان

1- ماء الملح

الماء المالح هو أحد العلاجات الأكثر استخدامًا لمشاكل الفم. يحيد درجة حموضة الفم ويهدئ اللثة الملتهبة، وبالتالي ، قد يساعد في تقليل التورم حول اللثة.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة ملح

كوب من الماء الدافئ

الطريقة:

أضف الملح إلى كوب من الماء الدافئ واشطفِ فمك به، مرة في الصباح ومرة أخرى في المساء أو قبل النوم.

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2. زيت القرنفل

يعتبر زيت القرنفل علاجًا منزليًا قديمًا يستخدم غالبًا لعلاج اللثة المتورمة. له خصائص مضادة للبكتيريا ومسكنات تحد من تأثير اللالتهابات بالتالي تساعد في تقليل العدوى والتورم حول اللثة.

المكونات:

2-3 قطرات من زيت القرنفل

الطريقة:

ضعي زيت القرنفل على اللثة المتورمة وقومي بالتدليك بلطف شديد.

يمكنكِ أيضًا استخدام زيت القرنفل الممزوج بالفلفل الأسود لتقليل الالتهاب والألم. يوصي الخبراء أيضًا بمضغ القرنفل للحصول على رائحة طيبة.

3. الزنجبيل

يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في تقليل التورم في اللثة.

المكونات:

قطعة صغيرة من الزنجبيل

ملح 1/2 ملعقة صغيرة

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الطريقة:

يُسحق الزنجبيل ويُهرس ويُضاف الملح إليه للحصول على عجينة خشنة.

افركي هذا المعجون على الأجزاء المتورمة من اللثة واتركيه لمدة 10-12 دقيقة.

اشطفي فمك بالماء العادي.