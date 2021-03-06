دواء "مضاد للاكتئاب" علاج جديد محتمل لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى أطباء تجربة سريرية عشوائية في الولايات المتحدة وكندا على عقار "فلوفوكسامين" كعلاج جديد محتمل لمرضى "كوفيد-19".

وقالت قناة "سي بي إس" الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الجمعة، إن هناك أدلة على أن هذا العقار، الذي يستخدم منذ 40 سنة كمضاد للاكتئاب، قد يمنع تلف الرئة الشديد لدى مرضى فيروس كورونا.

كانت البداية عند الطبيبة النفسية بجامعة واشنطن، الدكتورة أنجيلا ريرسن، بعدما تذكرت دراسة أجريت على الفئران وعقار "فلوفوكسامين"، استطاع فيها وقف تعفن الدم في الفئران، وهو رد فعل من الجهاز المناعي يسبب التهاباً سريعاً يضر بالأعضاء ويمكن أن يكون مميتاً، ويُعتقد أن تفاعلاً مشابهاً قد يحدث لدى مرضى "كوفيد-19"، وفقاً للقناة.

وأضافت: "تواصلت ريرسن مع طبيب نفسي آخر يدعى الدكتور إريك لينز، وهو متخصص في إيجاد استخدامات جديدة للأدوية المعتمدة بالفعل من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وقد وجد لينز سبباً منطقياً على الفور في استخدام فلوفوكسامين لمرضى كورونا".

ونقلت القناة عن لينز قوله: "قدمت أنجيلا فرضية مقنعة للغاية ومبتكرة لهذا الدواء"، مشيرة إلى أنه قد تمكن من الحصول على تمويل لإجراء تجربة سريرية عشوائية صغيرة بمساعدة جامعة واشنطن، ورجل الأعمال الأمريكي ستيف كيرش.

وشملت الدراسة 152 مريضاً، 80 منهم حصلوا على "فلوفوكسامين"، وقال لينز: "كانت النتائج مذهلة حقاً، حيث أنه من بين 80 شخصاً تلقوا العقار، لم تتدهور أي حالة منهم".

وبعد الدراسة، وصف الطبيب الأمريكي ديفيد سيفتيل، عقار "فلوفوكسامين" لمرضى كورونا المشخصين حديثاً.

وقال: "65 مريضاً اختاروا تناول العقار، بينما رفض 48، ولكن 12.5% من الذين رفضوا انتهى بهم الأمر بدخول المستشفى بالإضافة إلى وفاة أحدهم، أما المجموعة التي تناولته فلم يتم نقل أي منهم إلى المستشفى".

ولفتت القناة إلى أنه على الرغم من حصول تجربة لينز على إشادة مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، والتي نشرت النتائج، إلا أنها لم توص باستخدام العقار على نطاق واسع، إذ أرادت الحصول على تأكيدات من خلال اختبارات أوسع.

ويقود لينز تجربة على المستوى الوطني على استخدام العقار مع أكثر من ألف مريض، ويمكن أن تأتي النتائج في مارس/آذار.