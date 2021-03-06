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رئيس وزراء باكستان يتجاوز "اختبار الثقة" بـ178 صوتا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد البرلمان في باكستان الثقة في رئيس الوزراء عمران خان في جلسة خيمت عليها مقاطعة المعارضة للتصويت.

وأعلن رئيس البرلمان أن خان تمكن من الحصول على تأييد 178 صوتا مقابل 172 للفوز في اقتراع الثقة.

وكان خان، الذي تولى منصبه بعد الانتخابات العامة التي جرت في 2018، هو من طلب الحصول على ثقة البرلمان بعد خسارة وزير المالية مقعدا مهما في مجلس الشيوخ في انتخابات جرت الأسبوع الماضي.

المعارضة من جانبها، قاطعت الجلسة قائلة إن الهزيمة في مقعد مجلس الشيوخ كافية لإظهار أن خان لم يعد يحظى بثقة المجلس وهو ما يعني أن الاقتراع على الثقة غير ضروري.


وقال شهيد خاقان عباسي رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة لوسائل الإعلام خارج مبنى البرلمان: "لقد تمت الدعوة لعقد جلسة غير قانونية لخداع الشعب الباكستاني".

وأظهرت لقطات لوسائل الإعلام أن زعماء للمعارضة كانوا يحتجون ويتحدثون لوسائل الإعلام خارج البرلمان عندما أحاط بهم حشد من مؤيدي الحكومة وهاجموهم.

يذكر أن حزب خان "باكستان تحريك إنصاف" لديه 157 نائبا في مجلس النواب، وحصل خان على دعم 176 عضوا عند انتخابه رئيسا للوزراء عام 2018.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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