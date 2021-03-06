الرئيس الأفغاني يحدد شروط انتقال السلطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد الرئيس الأفغاني أشرف غني، السبت، شروط انتقال السلطة إلى إدارة جديدة، مؤكدا أن ذلك سيكون من خلال الانتخابات.

وقال غني، خلال خطابه في المراسم الافتتاحية للدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، إن "نقل السلطة من خلال الانتخابات هو مبدأ غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا".



وأضاف: "إننا مستعدون لبحث إجراء انتخابات حرة وشفافة على مستوى البلاد، تحت إدارة المجتمع الدولي. يمكننا أيضا الحديث بشأن موعد لذلك التوصل إلى نتيجة".

وأكد الرئيس الأفغاني أن الدستور سيحدد مستقبل البلاد، بدلا من خطط الآخرين.

ودعا غني طالبان لوقف العنف وتمكين محادثات السلام من النجاح، منوها أن إدارته تفهمت الفرصة غير المسبوقة للسلام في البلاد، الذي عانى 42 عاما من الحرب.

وتأتي تصريحات غني بعد أيام من ظهور تقارير بأن المبعوث الخاص الأمريكي، للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد أشار إلى صيغة جديدة للمستقبل السياسي للبلاد، خلال زيارته التي استمرت 3 أيام لكابول هذا الأسبوع.

وكان الدبلوماسي الأمريكي البارز قد توجه إلى العاصمة القطرية، الدوحة، حيث تجري الحكومة الأفغانية ووفد من زعماء طالبان محادثات سلام منذ سبتمر/أيلول الماضي.

وذكر زعماء طالبان أنه إذا استقال غني وسمح لحكومة جديدة بتولي السلطة، سيوافقون على وقف إطلاق النار.