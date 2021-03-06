شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء محطة بخارية هجينة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بالجامعة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منى جمال الدين إبراهيم، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة بصدد إنشاء محطة بخارية هجينة تجريبية تعمل بمشاركة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والتبريد.

واوضحت ان المشروع يأتى فى اطار التعاون المشترك بين خبراء الهندسة البيئية بالجامعة، وخبراء التبريد الامتصاصى بجامعة كرانفيلد بانجلترا،ويتم تمويله من خلال هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STIFA.

وأضافت: "المشروع يستهدف استغلال الطاقة الشمسية كمصدر مشارك للطاقة لتشغيل منظومة هجينية لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه العذبة بالإضافة إلي التبريد، وأن النظام يتكون من وحدة طاقة بخارية تعمل بالسولار مع مشاركة من الطاقة الشمسية المركزة (CSP) لإنتاج الطاقة الكهربية"، موضحة أن البخار الخارج من التوربينة يتم استغلالها في تشغيل كل من وحدتي التحلية والتبريد.

واكدت "منى" ان المشروع ينتج الطاقة الكهربائية بقدرة 5 كيلو وات وانتاج 1 متر مكعب / يوم من المياه المحلاه كما يتم إنتاج 5 كيلووات تبريد من خلال وحدة تبريد تعمل بالامتصاص،مشيرا الى ان المشروع يسعى الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة من بينها الصحة الجيدة والرفاهية والمياه النظيفة والنظافة الصحية وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة ومدن ومجتمعات محلية مستدامة والعمل المناخي وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.