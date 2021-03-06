شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب فصيلة الدم O أقل عرضة لخطر الجلطات الناتج عن الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية لمعهد أبحاث Inserm الفرنسي عن أن أصحاب فصيلة الدم O أقل عرضة للإصابة بعدوى كورونا وأقل عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا الخطيرة أبرزها الجلطات، حيث يقترح الخبراء أن أنواع فصائل الدم المختلفة لها تأثير مختلف على نظام الدورة الدموية لدينا وتغير طريقة تجلط الدم في الجسم، وفقًا لتقرير لموقع times of india.

ووفقًا لمدير الأبحاث في Inserm ، وهي هيئة أبحاث طبية فرنسية جاك لو بيندو، فإن الأفراد الذين لديهم فصيلة الدم O هم أقل عرضة للإصابة بالجلطات، والتي تميل إلى أن يكون لها تأثير خطير على مستوى شدة لفيروس كورونا ومخاطره.



فصيلة الدم o

ومنذ تفشي فيروس كورونا الجديد، تم ربط العديد من العوامل بما في ذلك الحالات الطبية الموجودة مسبقًا والسمنة والشيخوخة بمخاطر عالية للإصابة بعدوى كورونا، ولكن وفقًا للدراسة الحديثة، يمكن أن تحدد أنواع الدم أيضًا مخاطر تقلص فيروس كورونا، ومع ذلك، يواصل العديد من العلماء والمهنيين الطبيين دراسة الصلة بين فيروس كورونا ومجموعات الدم المختلفة وهم في محاولة لفهم الأمر نفسه.

ارتباط محتمل بين فصيلة الدم وفيروس كورونا

وزعمت دراسة نُشرت في نوفمبر 2020 في المجلة الطبية نيتشر أن فصيلة الدم يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بفيروس كورونا قيمت الدراسة 14 ألف فرد في نظام مستشفى نيويورك ووجدت أن الأشخاص بخلاف فصيلة الدم الموجبة O كانوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

في إحدى الدراسات السابقة المنشورة في المجلةBlood Advances ، والتي أجريت على 473ألف فرد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ومجموعة تضم أكثر من 2.2 مليون شخص، وجد أن فصيلة الدم O لديها تقلص أقل لـفيروس كورونا في المخاطر والمضاعفات، فيما توصلت دراسة إلى أن الدم من النوع A قد يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.