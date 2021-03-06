فوائد غير متوقعة للتوقف عن الـتدخين الالكتروني

بيروت - نادين محمد - على الرغم من أعراض انسحاب التدخين الالكتروني المزعجة والتي يعد أبرزها تشتيت انتباهك خصوصاً أول 24 ساعة بعد التوقف عن التدخين الإلكتروني، إليك أبرز الفوائد غير المتوقعة للتوقف عن عادة تدخين الالكتروني لصحتك .

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1- تحسين نظام الدورة الدموية ونظام القلب والأوعية الدموية

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يعمل النيكوتين على إبطاء تدفق الدم إلى القلب والأعضاء الأخرى. عندما تتوقف عن استنشاق النيكوتين في التدخين الالكتروني ، يزداد تدفق الدم مع عودة الأوعية الدموية إلى شكلها وحجمها القياسي.

2 - صحة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل

مع تحسن الدورة الدموية، يتحسن نظام القلب والأوعية الدموية بالكامل. عند الإقلاع عن التدخين الإلكتروني، ستكون قد قمت بتحسين ما يلي:

وظيفة القلب:

ستعود الشرايين إلى شكلها وحجمها القياسيين.

ستحمل الأوردة دمك بشكل أفضل.

تسمح الشعيرات الدموية بزيادة تدفق الدم.

وجدت إحدى الدراسات أن اتباع عادة التدخين الإلكتروني -الفيبينج - vaping يضاعف فرص إصابتك بنوبة قلبية حتى في سن مبكرة. ولكن عندما تتوقف عن التدخين الإلكتروني، فإن خطر الإصابة بنوبة قلبية يتضاءل خلال الـ 24 ساعة الأولى.

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3 - التهاب أقل

تأثير إيجابي آخر عند الإقلاع عن تدخين الفيبينج هو قلة فرص الإصابة بالتهابات

يتسبب استخدام السجائر الإلكترونية في تفاعل خلايا الدم البيضاء كما لو كنت مصاباً بعدوى. يظل جسمك في عملية قتال أو هروب تزيد من الالتهاب.

تشير الدراسات إلى أن التهاب الرئة هو أحد الآثار الجانبية للتدخين الإلكتروني. بمجرد التوقف، ينخفض إنتاج خلايا الدم البيضاء، وتنخفض مستويات الالتهاب. سيكون لديك أيضاً سعال أقل وضيق في التنفس.

4- روائح ومذاق الطعام أفضل

بعد يومين من التوقف عن التدخين الإلكتروني -الفيبينج- سيعود تذوقك لطعامك فجأة.

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5 - فرصة أقل للإصابة بسكتة دماغية

عند التوقف عن السجائر الإلكترونية تتقلص الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى سكتة دماغية بمجرد التوقف عن التدخين الإلكتروني، ينخفض خطر إصابتك بسكتة دماغية على الفور.

6- فرصة أقل للإصابة بالسرطان

يزيد التدخين الالكتروني من فرص الإصابة بسرطان الرئة والفم والحلق والبنكرياس، وبمجرد التوقف تقل فرص الإصابة.

7 - يخفض ضغط الدم

يخفض ضغط الدم على الفور تقريباً. بمرور الوقت، سيعود ضغط الدم إلى طبيعته، مما يجعلنا نشعر بتحسن، ويقل الصداع لديك، وتقل فرص حدوث آثار جانبية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

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