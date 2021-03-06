بيروت - نادين محمد - تتعدد فوائد الغزال الطائرة وخصوصاً للزنود. فهذا الجهاز الرياضي يمكن ان يساعدعلى حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة. لكن يجب في موازاة استخدامه اتباع نظام غذائي صحي لا يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الضارة او السكريات. اذاً من المهم جداً التعرف على ابرز فوائد الغزال الطائر للزنود ولكل انحاء الجسم وطرق استخدامه وابرز خصائصه وبعض سلبياته.

طريقة استخدام الجهاز

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قبل معرفة فوائد الغزال الطائر للزنود، من المهم التعرف على طريقة استخدامه الصحيحة. ولهذا يجب الالتزام باتباع هذه القواعد الاساسية.

1 يتم الوقوف على اللوحين المخصيين للقدمين بشكل ثابت اي مع وضع كامل مساحتي اسفل القدمين على اللوح.

2 يتم بعد هذا الامساك جيداً بمقبضيه بواسطة قبضتي اليدين من الناحيتين.

3 من اجل بدء التمرين تحرك القدمان مع المقبضين جيئة وذهاباً بشكل متعاكس.

4 يمكن زيادة السرعة اثناء تحريك القدمين واليدين بحسب القدرة شرط الا تتم المبالغة في هذا منعاً لحدوث اي اخطاء او التعرض لأي نوع من انواع الاصابات.

التمارين

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من خلال استخدام هذا الجهاز المفيد لصحة القلب والعضلات والجسم عموماً، يمكن ممارسة العديد من التمارين الرياضية المختلفة التي تستهدف مناطق الذارعين والزنود والفخذين والساقين.

- يمكن، اثناء ممارسة التمرين، الانحناء الى الامام مع وضع اليدين على مقدمة الجهاز. فهذا يساعد على شد الارداف والمنطقة السفلى من الظهر.

- يمكن الاستناد، اثناء الوقوف على الجهاز، على اصابع القدمين فهذا يجعل التمرين اكثر فاعلية ويساهم في شد عضلات الفخذين والساقين.

- من الممكن ايضاً تحريك القدمين من دون وضع اليدين على مقبضي الجهاز. وهكذا يعود التمرين على الجسم بتأثير صعود الدرج او السير على طريق يتجه الى اعلى.

الفوائد

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يتوقف عدد السعرات الحرارية التي يمكن حرقها عن طريق استخدام هذه الآلة على قوة التمرين والضغط وكثافة الحركات. وتشير دراسة حديثة ذات صلة الى انه يمكن اي شخص يبلغ وزنه 90 كيلوغراماً مثلاً حرق نحو 260 سعرة حرارية في حال قام بممارسة التمرين لمدة 30 دقيقة. وهذا يعادل ما يتم حرقه عن طريق ممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية خلال المدة نفسها. وهذا يعني انه يمكن خسارة ما لا يقل عن 500 سعرة حرارية في سلاعة واحدة.

فوائد الغزال الطائر للزنود

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تساعد هذه الآلة على تنحيف الزنود والساعدين من خلال حرق الدهون التي تتجمع فيهما. ويكفي لهذا الحرص على تحريكها بشكل مناسب ومتكرر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً. لكن الافضل عدم المبالغة منعاً لإلحاق اي ضرر بالعضلات مثل التلف او التمزق او حتى الذوبان.





السلبيات

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رغم تعدد فوائد الغزال الطائر للزنود فإن هذه الآلة تنطوي على بعض السلبيات.

5 لا يمكن تعديل مستوى مقاومة الآلة وهذا يعني ان زيادة كثافة التمرين تعتمد على الجهد الخاص وعلى زيادة السرعة.

6 بعد احراق عدد محدد من السعرات الحرارية من خلال استخدام هذا الجهاز لا بد من الوصول الى مرحلة من الاستقرر منعاً لخسارة الكتلة العضلية.

- لا يمكن الاشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة استخدام هذا الجهاز.

اذاً من الممكن الحصول على الكثير من فوائد الغزال الطائر للزنود شرط الا يتم استخدامه لمدة تزيد عن نصف ساعة يومياً او مرة كل يومين وخصوصاً في حال التمتع بقوام رشيق او نحيل.

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