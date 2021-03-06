طريقة انقاص الوزن المذهلة برجيم الارز والدجاج 

بيروت - نادين محمد - من الممكن تخسيس الوزن بطرق مختلفة ابرزها واكثرها فاعلية تناول الطعام الصحي اي الذي لا يحتوي على الكثير من الدهون الضارة ويخلو من السكر ويقوم على شرب كمية كبيرة من الماء وعلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كما يمكن تسريع عملية انقاص الوزن من خلال اعتماد برنامج رجيم سريع مثل حمية الأرز والدجاج التي تساعد على خسارة ما لا يقل عن 10 كيلوغرامات في 3 اسابيع.



يساعد هذا الرجيم الذي ابتكره الدكتور كمبنير على انقاص الوزن وخسارة نحو 10 كيلو في 3 اسابيع. واللافت انه من السهل تطبيقه بحسب هذا البرنامج.

اليوم الاول

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الفطور. كوب من الارز الاسمر المطهو على البخار، طبق من البروكولي المطهو على البخار، كوب من الشاي او القهوة الخالي من السكر.

وجبة خفيفة. حبة تفاح مقطعة الى شرحات.

الغداء. كوب من الارز مع قطعة من الدجاج المشوي والخضار المشوية.

وجبة خفيفة. حبة مانغا ناضجة.

العشاء. قطعة من الدجاج المشوي مع 3 ملاعق من الارز الاسمر المحضر من دون دهون.

اليوم الثاني

الفطور. كوب من الارز المطهو على البخار، ملعقتا طعام من الزبيب، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.

وجبة خفيفة. حبتان اجاص.

الغداء. كوب من الارز الاسمر المطهو على البخار، صلصة طماطم مصنوعة في المنزل، جزر مشوي.

وجبة خفيفة. كوب من حليب اللوز، حبة خوخ.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي، كوب من الارز الاسمر المطهو على البخار.

اليوم الثالث



الفطور. كوب من الارز المطهو على البخار، حبة تفاح، كوب من الشاي من دون سكر.

وجبة خفيفة. حبة كيوي.

الغداء. كوب من الارز الاسمر المطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون.

وجبة خفيفة. حبة غريب فروت.

العشاء. كوب من الارز المطهو على البخار، طبق من الكوسى المشوي.

اليوم الرابع

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الفطور. كوب من الارز المطهو على البخار، بضع قطع من الاناناس، كوب من الشاي من دون سكر.

وجبة خفيفة. حبة اجاص.

الغداء. كوب من الارز المطهو على البخار، قطعة صغيرة من الجبنة المشوية خفيفة الدسم.

وجبة خفيفة. كوب من الفواكه.

العشاء. طبق صغير من الارز الاسمر المطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون مع الاعشاب.

اليوم الخامس



الفطور. كوب من الارز الابيض المطهو على البخار، بيضة مسلوقة، كوب من الشاي من دون سكر. وجبة خفيفة. حبة برتقال.

الغداء. كوب من الارز الاسمر المطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون.

وجبة خفيفة. حبة اجاص.

العشاء. كوب من الارز المطهو على البخار، حبة تفاح، قطعة صغيرة من الدجاج المشوي من دون دهون.



اليوم السادس



الفطور. كوب صغير من الارز المطهو على البخار، حبة تفاح، كوب من الشاي من دون سكر.

وجبة خفيفة. ثمرة موز.

الغداء. كوب من الارز المطهو على البخار مع خضار مشوية.

وجبة خفيفة. قبضة من الجوز، حبة تفاح.

العشاء. قطعة صغيرة من الدجاج المشوي، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

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اليوم السابع



الفطور. كوب من الارز المطهو على البخار، قبضة من الزبيب، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.

وجبة خفيفة. قبضة من اللوز النيئ غير المملح.

الغداء. كوب من الارز المطهو على البخار مع الخضار المشوية.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي مع الفواكه.

العشاء. كوب صغير من الارز الاسمر المطهو على البخار، قطعة صغيرة من الدجاج المشوي من دون دهون، حبة تفاح.

ورغم انه يعتبر طريقة انقاص وزن مذهلة وسريعة الافضل عدم اتباع رجيم الدجاج الأرز والدجاج لأكثر من 3 اسابيع.