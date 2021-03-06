شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيوب يؤكد استمراره في تعليق قناة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد موقع يوتيوب أنه سيبقي على قراره بتعليق قناة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالنظر إلى تهديدات محتملة بالعنف تستهدف مبنى الكونجرس الأمريكي، على غرار الأحداث التي شهدتها العاصمة الأمريكية، واشنطن، في السادس من يناير الماضي.

وقالت الرئيسة التنفيذية ليوتيوب، سوزان وجسكي، إن موقع الفيديو الشهير سينهي تعليق قناة ترامب عندما يتم التأكد من أن خطر العنف قد انخفض فعلا، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.

وأضافت أن التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها شرطة الكابيتول بشأن هجوم جديد محتمل بينت أن «خطر العنف المتصاعد لا يزال قائما».