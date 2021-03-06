شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصادر غذائية من الكالسيوم يجب تناولها باعتدال.. منها الجبن والمكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكالسيوم عنصر مهم للجسم ومستوياته غير الصحية يمكن أن تكون ضارة، لدى الأشخاص من مختلف الأعمار متطلبات مختلفة من الكالسيوم وهو مهم للحفاظ على صحة العظام والقلب والأسنان وتعزيز الأداء الفعال للعضلات والأعصاب، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام ونقص كالسيوم الدم وهشاشة العظام، ومع ذلك، فإن الكميات الزائدة من الكالسيوم في الجسم يمكن أن تكون ضارة أيضًا، وفقا لتقرير لموقع time now news.

تُعرف الحالة التي تشير إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الجسم باسم فرط كالسيوم الدم، يمكن أن تساهم عدة أسباب في حدوث هذه الحالة، تشمل بعض الأسباب الشائعة الجفاف ، والاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالكالسيوم ، وفرط نشاط جارات الدرقية.

تشمل الأعراض التي قد تشير إلى زيادة الكالسيوم: التعب ، وتشنجات العضلات ، وآلام العظام ، والغثيان ، والإمساك ، والتبول المفرط والعطش ، والتهيج، يمكن أن يكون فرط كالسيوم الدم ضارًا بالجسم حيث يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي وحصوات الكلى والخرف والارتباك وهشاشة العظام ومشاكل القلب، يمكن أن تؤدي حالة فرط كالسيوم الدم الشديدة إلى دخول المريض في غيبوبة.

أطعمة غنية بالكالسيوم

الجبن: بصرف النظر عن كونه مصدرًا ممتازًا للكالسيوم، فإن الجبن لذيذ للغاية ومع ذلك، يمكن أن تساهم في زيادة الوزن إذا لم يتم تناولها باعتدال.

السبانخ: الخضار الورقية مثل السبانخ هي مصدر جيد للكالسيوم، على الرغم من الفوائد الصحية الهائلة التي تقدمها، فإن وجود مركبات مثل الأوكسالات يمكن أن يؤدي إلى حصوات الكلى إذا تم تناولها بشكل مفرط.

المكسرات: يمكن أن تكون المكسرات مصدرًا جيدًا للكالسيوم. على الرغم من أن المكسرات تندرج تحت فئة الدهون الصحية، إلا أن الاستهلاك المفرط للمكسرات يمكن أن يضيف سعرات حرارية إضافية إلى نظامك الغذائي ، وبالتالي تعزيز زيادة الوزن.

الفاصوليا : مصدر غني بالكالسيوم والألياف والبروتين يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط إلى تسمين غير صحي للبطن وزيادة الوزن.

حليب الصويا: هذا المشروب المدعم هو بديل شائع للحليب بين النباتيين، كما أنه مصدر غني بالكالسيوم، ومع ذلك ، نظرًا لوجود الايسوفلافون ، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لحليب الصويا إلى مشاكل صحية وخصوبة على المدى الطويل.