شكرا لقرائتكم خبر عن علاج حكة اللثة.. جرب الغرغرة بالماء المالح ومكعبات الثلج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الحفاظ على صحة الأسنان جزءًا مهمًا من الحفاظ على صحة الجسم بوجه عام، وتعتبر اللثة جزءا من الفم فهى الأنسجة الحساسة التى تحمى الأسنان والجذور والأعصاب، لذلك من الضرورى الاهتمام بها حتى لا تصاب بما يسمى حكة اللثة نتيجة تراكم البكتيريا بين الأسنان واللثة، ولحكة اللثة العديد من الأسباب وقد تكون علامة على الإصابة بحالة خطيرة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيما يلى.. أسباب الإصابة بحكة اللثة:

1- السبب الأكثر شيوعًا لحكة اللثة هو تراكم الترسبات على الأسنان واللثة.

2- إصابات اللثة الناتجة عن استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات خشنة.

3- التغيرات الهرمونية التى قد يكون لها تأثير سلبى على اللثة، فقد يعانين منها النساء الحوامل وفى فترة البلوغ والحيض وانقطاع الطمث.

4- البلاك، عبارة عن تكوين طبقة صفراء على الأسنان بسبب المخاط والمواد الغذائية التى تتصلب بمرور الوقت، وغالبًا ما يتسبب نمو البلاك على الأسنان فى الإصابة بأمراض ونزيف اللثة والحساسية والحكة، حيث إنها تعتبر الأعراض المبكرة لتكوين البلاك.

5- التهاب اللثة، هو المرحلة الأولى من أمراض اللثة التى تسبب التورم والاحمرار والألم والنزيف بسهولة فى اللثة، وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لحكة اللثة، ويمكن معالجته بسهولة فى المنزل باستخدام الكركم وزيت جوز الهند والغرغرة بالماء المالح.

6- جفاف الفم، يمكن أن يسبب أيضًا حكة اللثة، فإذا كان جسمك لا ينتج ما يكفى من اللعاب بشكل طبيعى للحفاظ على رطوبة الفم، فيمكن أن يترك فمك جافًا جدًا.

7- سوء نظافة الأسنان.

- 5 طرق لعلاج حكة اللثة:

1- مضادات الهيستامين لتخفيف أعراض حكة اللثة.

2- يساعد ارتداء واقى الأسنان أيضًا فى علاج حكة اللثة.

3- تحجيم البلاك، وهو علاج طبى آخر لحكة اللثة بواسطة أداة كهربائية يستخدمها طبيب الأسنانك لإزالة البلاك الضار المتراكم من أعلى وأسفل خط اللثة.

4- الغرغرة بالماء المالح تساعد فى تخفيف وعلاج حكة اللثة.

5- مكعبات الثلج تعالج العديد من مشاكل الأسنان بما فى ذلك حكة اللثة، حيث تعطى شعورًا بالبرودة والاسترخاء.