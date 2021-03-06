كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 مارس 2021 10:41 صباحاً -

لا يقتصر حدوث تسمم الحمل على فترة الحمل فقط، بل قد يتعداها الى ما بعد الولادة. ومن خطورة حدوث مضاعفات تسمم الحمل بعد الولادة هو أن المرأة تكون منشغلة بمرحلة الولادة وما بعدها ولا تنتبه لهذه الأعراض التي قد تحدث ما بين فترة 48 ساعة بعد الولادة أو تتأخر لمدة 6 أسابيع بدها

وفقا للخدمات الصحية البريطانية فان أعراض تسمم الحمل بعد الولادة هي كالتالي:

- ظهور البروتين في تحليل الإدرار

- ارتفاع ضغط الدم

- تورم الوجه والأطراف

- الصداع

الصداع

- مشاكل في النظر

- ألم تحت منطقة القفص الصدري

- زيادة ملحوظة في الوزن

ما هي أسباب حدوث تسمم الحمل بعد الولادة؟

ليست هنالك أسابا واضحة، ولكن هنالك عوامل قد تلعب دورا في الإصابة بتسمم الحمل بعد الولادة وهي كالتالي:

- السمنة

- مرض السكري، مشاكل في الكلية أو ارتفاع ضغط الدم

- عمر الحامل فوق الأربعين عاما

- وجود تاريخ في العائلة بوجود هذه الحالة

ضرورة المراقبة الطبية

- الحمل بتوأم أو أكثر

من المهم جدا عند وجود احدى عوامل الخطر أن تتابع الحامل حالتها مع الطبيب المختص لتفادي حدوث مضاعفات تسمم الحمل بعد الولادة فالعلاج المبكر مهم جدا لتفادي هذه المضاعفات التي قد تسبب التالي:

- الإصابة بالجلطة الدماغية

- الإصابة بجلطات في الأوعية الدموية

- تلف الكلى، الكبد أو الدماغ

- حدوث غيبوبة