5 طرق للاحتفال بيوم المرأة العالمي مع طفلتك الصغيرة

يوم المرأة العالمي هو اليوم الذي نحتفل فيه بالإنجازات، الكبيرة والصغيرة، للنساء في جميع أنحاء العالم، وإذا فكرت جيداً ستجدينه يوماً مثالياً للاحتفال به مع ابنتك. لتعلميها قيمتها الذاتية من جهة وقيمة النساء الأخريات في العالم، تابعي معنا هذه الأنشطة التي يمكنك القيام بها مع ابنتك للاحتفال بيوم المرأة العالمي.

1. شاهدي مع ابنتك فيلماً كرتونياً عن أنثى قوية

أليس في بلاد العجائب

هناك المئات من الأفلام التي تعرض دوراً نسائياً قوياً. وتناسب الأطفال لمتابعتها، إذا كنت تواجهين مشكلة في العثور عليها، فاتجهي ناحية أفلام ديزني الكرتونية، وجرّبي هذه: Mulan وMadeline وAlice in Wonderland وAkeelah and the Bee. إنها ليست صديقة للأطفال فحسب، بل إنها تمنحك فرصة رائعة للتحدث مع ابنتك حول أهمية الشخصية الأنثوية التي لعبت دوراً في الفيلم وتعريفها من خلاله بيوم المرأة العالمي.

2. احضري مع ابنتك حدثاً أو معرضاً

معرض أبدعته امرأة

اصطحبي ابنتك إلى معرض فني سواء كان رسماً أو أزياء أو أي أشغال يدوية، أنجزت هذا الإبداع سيدة، أو احضرا معاً رالياً يجري في منطقتك بمناسبة يوم المرأة العالمي، أو واصطحبي ابنتك إلى مهرجان.. مسرحية، حاولي أن تذهبي لحدث قريب من منطقتك، وابحثي عن هذه الفعاليات قبل هذه المناسبة.

3. اقرئي كتاباً مع ابنتك

قصة أروى خميس

لأن الظروف قد لا تسمح بالتجمعات، بسبب كوفيد 19 فإن من أفضل الطرق لتثقيف أطفالك وإثارة المحادثات معهم هي قراءة الكتب. لحسن الحظ، هناك الآلاف من الكتب التي ألفتها مؤلفات رائعات عن نساء قويات، لذا فإن اختياراتك لن تكون محدودة. ولمساعدتك إذا كنت تجدين مشقة في البحث، يمكنك الاعتماد على كتب أروى خميس وهي كاتبة سعودية، متخصصة في أدب الطفل. والتي ألفت أكثر من 20 كتاباً للأطفال واليافعين.

4. تعلمي وافعلي

هالة الحمراني

اختاري امرأة قوية تلهمك وأخبري ابنتك عنها. إذا كانت ملاكمة مثل السعودية هالة الحمراني والتي تمارس رياضة الكاراتيه منذ الطفولة. حيث تعتبر نموذجاً لامعاً للمرأة السعودية بفضل حرصها على تعليم الفتيات رياضة الملاكمة في السعودية.

شاهدي بعض مقاطع الفيديو عن تلك المرأة الملهمة، واصطحبي ابنتك إلى صالة رياضية لممارسة هذه اللعبة ولو لساعة واحدة، وبهذا تكونين قد جربت شيئاً جديداً.

5. قولي "شكراً"

كل امرأة تستحق الاحتفال

اختاري امرأة مميزة في حياتك أو في حياة طفلتك للاحتفال بها. يمكن أن تكون جدة أو مدرسة أو جارة، أو حتى تلك البائعة التي تجلس وراء الكاشير في السوبرماركت المقابل، إذ تستحق كل امرأة الاحتفال بهذا اليوم، اكتبي لها بطاقة، أو قدمي لها دعوة لتناول الغداء، أو اشتريِ لها الزهور، أو أي شيء آخر يمكنك التفكير فيه يجعلها تشعر بأنها مميزة ومحبوبة. والأهم من ذلك، أن تتأكدي أن ابنتك فهمت الغرض من تصرفك.

يمكن أن تُحدث فرقاً

بغض النظر عن الطريقة التي تختارينها للاحتفال، اجعليها نقطة لتثقيف ابنتك حول الدور المهم للمرأة في تاريخ عالمنا، فهي لا تحتاج فقط إلى إدراك أهمية مساهمات الإناث، ولكنها تحتاج إلى معرفة أهميتها وكيف يمكنها أن تحدث فرقاً في هذا العالم. وفي النهاية فإن أطفالنا هم الذين سينمون وينهضون بأمتنا يوماً ما. لذا، دعونا نقوم بدورنا ونثقفهم في يوم المرأة العالمي هذا.