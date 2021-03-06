شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل 10 أطعمة لتحسين صحة الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهضم هو عملية تكسير الأطعمة إلى مكونات صغيرة يمكن امتصاصها في مجرى الدم، والنظام الغذائي الذي نتبعه هذه الأيام يمكن أن يفسد نظامنا الهضمي.

يعاني الجميع من أعراض الجهاز الهضمي مثل الغازات واضطراب المعدة وحركات فضفاضة والقيء والإمساك بين الحين والآخر، ويمكن أن تسبب هذه الأعراض أضرارًا جسيمة لجسمك إذا استمرت في الظهور بشكل متكرر وبالتالي ، يجب على المرء أن ينتبه جيدًا لنظامه الغذائي وأسلوب حياته من أجل الابتعاد عن هذه الأعراض الهضمية.

ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS إليك 10 أطعمة ستساعد في عملية الهضم يجب أن تستهلك الأطعمة الصحيحة وتعتني بعملية الهضم لتجنب الأضرار غير الضرورية لصحتك.

10 أطعمة تساعد على الهضم:

الحبوب الكاملة: غنية بالألياف ومفيدة جدًا للجهاز الهضمي، يعالجون أعراض الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة والغازات والغثيان تحافظ الحبوب الكاملة على حركة أمعائك بسلاسة.

الزبادي: يحتوي الزبادي على البكتيريا المفيدة لعملية الهضم، يجب تضمينه في نظامك الغذائي اليومي لتجنب أي مشاكل في الجهاز الهضمي.

الزنجبيل : تناول الزنجبيل النيء يمكن أن يعالج الإمساك، الزنجبيل غني بالألياف المفيدة للغاية لعملية الهضم.

الموز: يشتهر الموز بعلاج مشاكل وأمراض المعدة مثل الإسهال، إنها مسئولة عن الأداء السلس لأمعائك إذا كنت تأكل موزة واحدة كل يوم ، فسيستمر جهازك الهضمي في العمل بشكل جيد.

البابايا: البابايا لها خصائص مضادة للالتهابات تعمل على تهدئة اضطراب المعدة يساعد في هضم الطعام بسهولة يسهل عملية الهضم ويعالج أعراض مثل حرقة المعدة والغازات.

الخيار: يعد الخيار مصدرًا غنيًا بالألياف المفيدة للجهاز الهضمي يبرد معدتك ويوفر الراحة من أي أعراض أخرى في الجهاز الهضمي.

الطماطم: الطماطم صحية جدًا لمعدتك تحتوي على مادة الليكوبين التي تساعد في عملية الهضم. الطماطم غنية بالمغنيسيوم والألياف.

الكيوي: الكيوي مليء بالعناصر الغذائية المفيدة للغاية لصحة الجهاز الهضمي يحتوي على فيتامين سي والمغنيسيوم والبوتاسيوم والبيبسين وهو أمر جيد جدًا لصحة أمعائك.

التفاح: يضمن التفاح حسن سير الأمعاء تحتوي على بكتيريا مفيدة لصحة أمعائك، يساعد التفاح في عملية الهضم ويحافظ على صحة معدتك.

الجزر: الجزر مفيد جدًا لعملية الهضم. تحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.