شكرا لقرائتكم خبر عن قلة النوم قد تكون أحد أسباب الإصابة بالسمنة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة الوزن قد لا يكون ناتجًا فقط عن الإفراط فى تناول الطعام أو قلة النشاط البدنى، فهناك عادات نقوم بها فى نمط الحياة يمكن أن تؤثر على الوزن وتتسبب فى زيادته خاصة فى منطقة الخصر منها قلة عدد ساعات النوم، ويعد النوم امرا هاما جدًا فى عملية فقدان الوزن، وتشير الدراسات إلى أن فقدان حتى 15 دقيقة من عدد ساعات النوم التى يجب أن تنامها يوميًا " معدل 8 ساعات" يمكن أن تؤدى إلى زيادة كبيرة فى الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

- ما هى العلاقة بين النوم وزيادة الوزن

توصل الباحثون إلى أن نمط نومنا يمكن أن يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإدارة الوزن والصحة العامة، حيث أشارت الدراسة التى تم تطبيقها على 120 ألف شخص، أن الأشخاص الذين تقل عدد ساعات نومهم فى الغالب تميل أجسامهم للزيادة فى الوزن على عكس الأشخاص الذين يحرصون على النوم جيدًا.

تم إجراء العديد من الدراسات فى الماضى والتى ربطت بين قلة عدد ساعات النوم وزيادة الوزن، وأشارت إلى أن عدم الشعور بالراحة الناتج عن قلة النوم بالقدر الكافى قد يكون سببًا لزيادة الوزن، لأنه عندما تشعر بالتعب تنخفض هرمونات الشبع وتشعر بالجوع أكثر ويكون لديك رغبة أكبر فى تناول الطعام، كما يؤدى الشعور بالنعاس أيضًا إلى زيادة متوسط ​​السعرات الحرارية التى تتناولها بمقدار 300 سعر حرارى يوميًا.

- كم عدد الساعات التى تحتاجها للنوم لفقدان الوزن؟

تختلف متطلبات النوم من شخص لآخر، ولكن من المهم بالنسبة للجميع النوم لمدة من 7-9 ساعات يوميًا على الأقل، حيث إن النوم لعدد ساعات أقل من ذلك قد يتسبب بحدوث تقلبات فى الوزن، والحصول على هذا القدر المناسب من النوم يساعد جسمك بعدة طرق من خلال حرق الدهون أثناء النوم، كما يُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويحسن المزاج.