شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فيتامينات ومعادن يحتاجها جسم المرأة..أبرزها ب 12 والفوليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جميع البشر إلى الفيتامينات والمعادن من أجل حياة صحية يستهلكه البعض من خلال النظام الغذائي والطعام بينما قد يتناول البعض الآخر المكملات الغذائية، ولكن هناك 5 فيتامينات ومعادن يحتاجها جسم المرأة، فمن الضروري أن تأخذ النساء نظامًا غذائيًا مليئًا بهذه الفيتامينات ليعيشن حياة صحية، وفقا لتقرير لموقع time now news.

تحتاج النساء إلى فيتامينات مختلفة في أعمار معينة، وتتغير هذه الاحتياجات الغذائية في مراحل مختلفة من حياة المرأة، واتباع نظام غذائي صحي ومتنوع يحتوي على جميع أنواع العناصر الغذائية مهم جدًا للمرأة، تمر المرأة بمراحل مختلفة مثل البلوغ ودورة الحيض والحمل وفترة ما بعد الولادة وانقطاع الطمث طوال حياتها في كل مرحلة ، هناك حاجة إلى مجموعة محددة من الفيتامينات للحفاظ على صحتها وحركتها.

5 فيتامينات تحتاجها كل امرأة:

فيتامين ب 12: هذا فيتامين أساسي للغاية يحول طعامك إلى جلوكوز ويساعد في إنتاج الطاقة احتاجت المرأة إلى الكثير من الطاقة في جسدها لتستمر في حياتها ، ولهذا السبب هناك حاجة إلى هذا الفيتامين الخاص بكميات كبيرة يزيد من التمثيل الغذائي الخاص بك ويبقيك بصحة جيدة وتتحرك.

حمض الفوليك: إذا كانت المرأة تخطط للحمل، أو إذا كانت حاملاً، فإن تناول حمض الفوليك أمر لا بد منه، إنه مهم للغاية بالنسبة للنساء اللائي يحملن يقلل من خطر حدوث مشاكل عصبية وأي مرض مزمن آخر، وهذا الفيتامين صحي جدا للمرأة وكذلك لطفلها.

فيتامين ك: يموت عدد أكبر من النساء بسبب النوبات القلبية وأمراض القلب الأخرى مقارنة بالرجال يقلل فيتامين ك من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويحافظ على صحة القلب ، وبالتالي يجب على كل امرأة تضمين فيتامين ك في نظامها الغذائي كما أنه يزيد من قوة العظام ويسهل الدورة الدموية.

المغنيسيوم: المغنيسيوم يخفف الألم ويحسن مزاجك أيضًا من المعروف أنه يعالج تقلبات المزاج الشائعة جدًا أثناء متلازمة ما قبل الحيض يجب على المرأة التي بلغت سن البلوغ التأكد من أنها تستهلك ما يكفي من المغنيسيوم في نظامها الغذائي اليومي.

فيتامين د: يعتبر فيتامين د من أهم الفيتامينات إنه يحمي ويعزز جهاز المناعة لديك ويجعلك قويًا جسديًا وعقليًا تعاني العديد من النساء من نقص فيتامين (د) وهو أمر غير جيد. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري وكذلك الربو. للبقاء بصحة جيدة ، يجب أن تحصل المرأة على ما يكفي من فيتامين د كل يوم.