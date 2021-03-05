احتياطي اليابان الأجنبي ينخفض إلى 1.379 تريليون دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفض احتياطي النقد الأجنبي لدى الحكومة اليابانية، إلى نحو 1.379 تريليون دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي للشهر الثانى على التوالى.

وأوضحت بيانات وزارة المالية اليابانية، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي، انخفض بذلك بمقدار 12.646 مليار دولار بالمقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي.

أسباب التراجع

وأضافت وزارة المالية اليابانية: أن هذا الانخفاض يعكس تراجع قيمة الأصول باليورو بسبب انخفاض قيمة العملة الأوروبية مقابل الدولار الأمريكي.

وأكدت الوزارة أنه من بين الأسباب، انخفاض قيمة احتياطي الذهب الذي يُعزى إلى انخفاض أسعار المعدن الثمين في السوق، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.



نمو بعد ركود تاريخي

وأظهر تقرير صدر عن الحكومة اليابانية، الشهر الماضي، أن الاقتصاد الياباني سجل نموا بأكثر من 10% في الربع الأخير من عام 2020 للربع الثاني على التوالي، مستمرا في التعافي بقوة بعد ركود تاريخي.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 12.7% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، متجاوزا متوسط التوقعات البالغة 9.4% من النمو من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة "نيكي بيزنس ديلي"، ويأتي بعد نمو على أساس سنوي بنسبة 22.7% في الربع الثالث.

ورغم ذلك انكمش الاقتصاد الياباني في عام 2020 ككل بنسبة 4.8% بسبب زيادة الضرائب وتفشي جائحة كوفيد-19، محققا أول انكماش منذ 11 عامًا، وفقًا لمكتب مجلس الوزراء.

وقال وزير التنشيط الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، إن بيانات إجمالي الناتج المحلي خلال 2020 تعكس "الموقف الحاد للغاية".

في حين أن بيانات الربع الأخير من العام الماضي تظهر "تجاوز التراجع ومرونة الاقتصاد الياباني".

في الوقت نفسه يتوقع المحللون انكماش الاقتصاد الياباني مجددا خلال الربع الأول من العام الحالي مع إعادة اليابان فرض حالة الطوارئ في 10 أقاليم بينها طوكيو وأوساكا منذ أوائل يناير/كانون الثاني الماضي لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وطلبت الحكومة من السكان في هذه الأقاليم عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة مع إغلاق المطاعم والحانات في الساعة الثامنة مساء.