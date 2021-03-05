شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر: النوم لأقل من 6 ساعات يومياً يُعرضك للإصابة بـ5 أمراض خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، مدى الضرر الذي يقع على صحة الجسم حال عدم أخذ القسط الكافي من النوم يومياً.

وقال “النمر” على “تويتر”: “إن النوم أقل من 6 ساعات يوميا مضر صحياً ويؤدي إلى ارتفاع نسبة ضغط الدم بالجسم، وزيادة السمنة، واحتمالية الإصابة بداء السكري، ويرفع الدهون الثلاثية، ويضاعف حدوث جلطات القلب والدماغ”.

الجدير بالذكر أن الدراسات العلمية تنصح بالنوم يومياً من 6 إلى 8 ساعات يومياً لكي يتمكن الجسم من القيام بمهامه الحيوية.