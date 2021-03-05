شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار استخدام معجون الأسنان على البشرة لعلاج البثور وحب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد كثير من الناس فعالية معجون الأسنان فى علاج بقع البشرة والبثور وحب الشباب، حيث يتم استخدامه منذ عدة عقود، فهل هذا الأمر مجرد خرافة أم وراءه حقيقة علمية، حيث تقول طبيبة الأمراض الجلدية والتجميل، إيما كولمان، إن معجون الأسنان بالفعل يساعد فى التخلص من بقع الوجه، ولكن لهذا الاستخدام مخاطر أيضًا، وفقًا لما ذكره موقع "express".

قالت طبيبة أمراض الجلدية والتجميل، إيما كولمان، إن بعض المكونات الموجودة فى معجون الأسنان مثل صودا الخبز والكحول وبيروكسيد الهيدروجين لها خصائص تجفيف يمكن أن تساعد فى تقليص البثور عن طريق إزالة الدهون الزائدة والتقليل من البكتريا التى تتسبب فيها، كما يمكن لمستخلصات المنثول الموجودة فى معجون الأسنان أيضًا أن تُقلل مؤقتًا من ألم البقع والتورم".

ومع ذلك، هناك عدة أسباب تجعلك تستبعد استخدام معجون الأسنان كعلاج لحب الشباب، فقد يؤدى استخدامه إلى تهيج البشرة وقد يُسبب مشاكل مثل الطفح الجلدي والتهاب وحساسية الجلد.

أضافت طبيبة الجلدية أن معجون الأسنان يحتوى على درجة حموضة قلوية، لكن بشرتنا حمضية بشكل طبيعى، وهذا يعنى أنه عند وضع معجون الأسنان على البشرة، قد يُعرضم لخطر التهيج والطفح الجلدى والتهاب الجلد، كما أن معجون الأسنان لم يتم تصميمه لعلاج مشاكل الجلد وحب الشباب، لذلك لن يمنحك النتيجة المطلوبة لذلك.

وأشارت إيما إلى أن معجون الأسنان يحتوى على كبريتات لوريل الصوديوم وهو مكون آخر قد يكون قاسيًا جدًا على البشرة ويؤدى إلى تهيجها اعتمادًا على درجة حساسية بشرة كل شخص، وحتى لو كان نوع البشرة شديد الصلابة وليست حساسة على الإطلاق فهذا لن يحصنها من التأثر برد الفعل السيء المترتب على استخدام معجون الأسنان.