كورونا في جنوب السودان.. السجن والغرامة للمخالفين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان عن عقوبات صارمة تطبق ضد كل من يخالف الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشمل العقوبات السجن 24 ساعة وغرامة تتراوح ما بين 6000 جنيه أي ما يعادل 10 دولارات، و60 ألف جنيه أي ما يعادل 100 دولار أمريكي.



وبحسب الأمر الصادر من نائب رئيس الجمهورية لشؤون الخدمات ورئيس اللجنة الحكومية لمجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حسين عبد الباقي، فان أي شخص لا يلتزم بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي سيكون عرضة لغرامة مالية تبلغ 6000 جنيه في المرة الأولى، وإذا قام بتكرار ذات المخالفة سيتوجب عليه دفع مبلغ 60 ألف جنيه.

وتضمنت العقوبات أيضا غرامات مالية تقدر بحوالي 7800 جنيه لكل من يخالف توجيهات اللجنة بمنع التجمعات العامة مثل المدارس، دور العبادة، الأندية الليلية والحانات، أو كل من يقيم مناسبة اجتماعية أو سياسية.

ووضعت اللجنة عقوبات مالية للمراكز الطبية غير المخول لها استقبال حالات لمرضى كورونا والأشخاص الذين يرفضون الالتزام بقواعد العزل الصحي في الأماكن المحددة من قبل وزارة الصحة، وذلك بدفع مبلغ 60 ألف جنيه جنوب سوداني.

وقالت اللجنة الحكومية إنها ستحيل أي شخص يتعمد تكرار مخالفة الاشتراطات والتدابير التي وضعتها للحد من انتشار فيروس كورونا في جنوب السودان للمحكمة التي ستقرر العقوبة المناسبة التي قد تصل إلى السجن لمدة 24 ساعة.

والخميس أعلنت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان تمديد الإغلاق الجزئي المفروض على البلاد حتى أبريل المقبل.

يأتي ذلك لمواجهة استمرار تزايد حالات الإصابة بالفيروس.

وفي بداية الشهر الماضي، أعلنت حكومة جنوب السودان عن إغلاق جزئي للبلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يتضمن إغلاق المدارس ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والفعاليات السياسية لمدة شهر.